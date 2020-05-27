Пять советов, как продуктивно студенту учиться онлайн

Сейчас все обучение происходит онлайн, однако не всем удается продуктивно учиться дома. Вот несколько советов, которые помогут легко и быстро учиться во время карантина.

Советы студентам, как учиться во время карантина

В то время, как все обучение происходит онлайн, студенты разделились на два лагеря. Первым комфортно учиться дома, в то время как вторым трудно сосредоточиться, настроиться на учебу и поглощать новую информацию в условиях постоянных волнений и новостей. Для тех, кому трудно учиться онлайн во время карантина, мы подготовили несколько полезных советов.

Организуйте учебную зону

Если вместе с вами в общежитии, комнате или квартире проживают одногруппники, друзья или семья, попробуйте выделить рабочую зону для обучения. Даже если эта зона будет временной каждый раз, когда вы пользуетесь ею, стоит разместить вокруг себя книги, ноутбук и другие объекты, мотивируют вас на обучение.

Важно сделать ваше рабочее место комфортным, чтобы настроить его. Договоритесь с другими, когда вы находитесь в учебной зоне, вас никто не будет беспокоить. Если ваше учебное пространство сейчас - это кухонный стол, попробуйте договориться о том, что он только ваш течение установленного периода времени.

Следите за порядко

Трудно быть дисциплинированным и стабильно учиться дома, а еще труднее, если учебное место завалено лишними вещами. Например, если вокруг вас есть куча посуды или одежды, сосредоточиться может быть трудно.

Как вариант, вы можете устанавливать таймер на пятнадцать минут и делать быструю уборку комнаты. Лучше убрать зону до начала работы, чем отвлекаться на лишние предметы во время обучения.

Обращайтесь за помощью

Даже если у вас есть мощный компьютер и быстрый Wi-Fi, некоторую информацию может быть трудно найти. К тому же, во время карантина во всех студентов отсутствует доступ к библиотекам, лабораторий и ежедневных консультаций с лектором по поводу материала. Поскольку, учась дома, вы можете не понять определенную часть материала и маяться с конспектом или курсовой, которую нужно сдать своевременно, нет ничего плохого в том, чтобы искать essay-company.com, что помогает студентам онлайн.

Управляйте своим временем

Признайте, что разные задачи требуют разного уровня концентрации и времени на выполнение. Например, просмотр видеолекции может быть проще, чем чтение сложного текста и ведения конспекта. Поэтому важно распределить работу над задачей на временные интервалы и делать соответствующие перерывы каждый час-полтора.

Планируйте свой день

То, что вы можете отложить просмотр записанных лекций на потом, может быть опасным. Убедитесь, что вы уделяете все свое внимание лекции и объяснению преподавателя. Не смотрите обучающее видео во время еды и прослушивания музыки.

На обучение дома нужно выделять столько же времени, сколько вы проводите на лекции в университете. Если вы чувствуете, что устали или плохо себя чувствуете, сделайте перерыв и выполните физические упражнения или домашние дела. Когда вы почувствуете себя лучше, возвращайтесь к обучению.

Заботьтесь о себе и оставайтесь производительными

Изменения в мире и пандемии вносят свои коррективы в привычное течение нашей жизни. И обучение, как и много других дел, пока перешло в онлайн. Однако, придерживаясь простых правил и советов, студенты могут продуктивно учиться из дома и получать новые знания легко и быстро.