Работа в Польше: какие специалисты наиболее востребованы

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В Польше с помощью сим-карт и телефонов посчитали количество украинцев - 1,27 млн. Большинство из них приехали в эту страну на работу. Причин популярности польского направления среди заробитчан три:

недалеко от дома;

в целом понятный язык;

польские работодатели предлагают более высокие зарплаты, нежели в Украине.

Структура рабочих мест, которые поляки не хотят занимать или не могут из-за низкой квалификации, не меняется долгое время. По данным сайта поиска работы в Польше Razem.work мы отобрали 5 наиболее востребованных профессий.

Фасовщик

Самые распространенные вакансии в Польше – фасовщики или упаковщики готовой продукции. В обязанности входит упаковка в пленку, картон, паллеты, а также контроль качества. Работа несложная, но зависит от типа товара. В основном это мебель, электроника, пластиковая тара, шоколад, кондитерские изделия, посуда, текстиль. Работать нужно на складе, на производственной линии или в цеху. Чтобы не прерывать цикл производства упаковщики работают в 2-3 смены (8-12 часов).

Работодатели трудоустраивают мужчин, женщин, семейные пары и предоставляют им хорошие условия проживания. Оплата почасовая, есть премии за интенсивность, пунктуальность. Сверхурочные и ночные также компенсируют. Заработная плата от 2300 до 3500 злотых в месяц. Трудоустроиться можно в таких городах: Катовице, Щецин, Гданьск, Берунь.

Важно! Некоторые компании принимают на работу по биометрическому паспорту, без визы.

Строитель, каменщик

Польша застраивается. На многочисленные объекты в столице и крупных городах требуются опытные строители, каменщики, монтажники. Вакансии есть в Варшаве, Познани, Вроцлаве, Кракове. Строителю с минимальным опытом гарантируют заработок 2800-5000 zł. Ставка для квалифицированных каменщиков и арматурщиков может достигать 6200 злотых/месяц. Работодатель выдает спецодежду и рабочий инструмент. Оплата почасовая и зависит от тяжести труда. Рабочий день – 10-12 часов, 6 дней в неделю. Строителям предоставляют или оплачивают жилье.

Сварщик

Большой спрос в стране на профессиональных сварщиков, которые владеют разными методами сварки плавлением (TIG, MIG, MAG). Средняя заработная плата по специальности для соискателя с навыками работы составляет от 3200 до 6000 злотых в месяц (по данным сайта Razem.work). Работодатель предоставляет инструмент, робу, жилье, иногда транспорт до рабочего места.

Основные сферы занятости: мебель, легкая промышленность, металлургия, ремонт судов, строительство. Специалисты требуются в крупные промышленные города, на заводы в Познань, Гдыню, Катовице, Забже, Щецин, Плоцк, Опале.

Работник на производство

Польские заводы нанимают мужчин и женщин для работы на операционной линии. Необходимо выполнять часть задачи в конвейере. Работа монотонная, не требует опыта. Начальную подготовку к процессу обеспечивает работодатель. Минимальная заработная плата – 2000 zł, максимальная – 5200 zł в мясной отрасли. Оплата почасовая, смена – 12 часов. Комфортным жильем обеспечивают. Есть масса вакантных мест в разных городах: Познань, Лодзь, Кельце, Гдыня, Остешув, Коньске, Щецин, Катовице, Опаленица. В них сосредоточено производство техники, автодеталей, косметики, заготовка леса и овощей.

Работник на склад

К этой категории относят складские специальности: комплектовщик, сборщик, кладовщик, грузчик. Для трудоустройства не требуется опыт, знание языка, образование. Работа в Польше на складе подходит для физически сильных мужчин. Иногда для несложных задач (упаковка, фасовка, наклейка этикеток, прием товара, конвейер) нанимают женщин.

Заработная плата неквалифицированного сотрудника колеблется от 2500 до 3900 злотых. Рабочие с минимальным знанием языка и навыками могут работать на погрузчиках с зарплатой до 4800 злотых. Вакансий много в разных регионах: Гданьск, Лодзь, Вроцлав, Познань и ее пригороды. Здесь находятся склады разной продукции: бытовая техника, мебель, металлопластиковые конструкции и другие. Жильем обеспечивает работодатель.