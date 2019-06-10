Радиаторы отопления: классификация и преимущества

Радиаторы отопления - отопительные приборы, которые обеспечивают нас тепло в холодное время года. На сегодняшний день выбор радиаторов настолько велик, что можно без труда найти подходящий вариант для дома, коттеджа или офиса. При выборе надежной батареи стоит обратить внимание не только на качество материала, рабочее давление, количество секций, дизайн, размер и форму, но и на изготовителя. Производство радиаторов от компании Betatherm позволяет без проблем найти отличный вариант по приемлемой цене. Радиаторы данного производителя пользуются высоким спросом и считаются одними из самых долговечных и стильных.

Радиаторы отопления в ассортименте

Современные батареи имеют красивый внешний вид, поэтому их не нужно прятать или украшать. Они вписываются в любой интерьер, добавляя ему эстетической изюминки. Радиаторы, стоимость которых варьируется в зависимости от материала изготовления, выпускаются в разнообразных цветовых и стилевых решениях, поэтому каждый сможет подобрать оптимальную модель.

Какой радиатор купить?

Сегодня в продаже вы можете встретить радиаторы из разных материалов:

Стальные - прочные, устойчивые к коррозии и химии, удобные в монтаже, легкие;

Чугунные - практичные, долговечные изделия, имеют высокую теплоемкость, сравнительно невысокую стоимость, неприхотливы к чистоте носителя, устойчивы к гидроударам и выдерживают давление до 30 атмосфер. Подходят как для центральной, так и для автономной системы отопления.

Алюминиевые - отличаются хорошей теплоотдачей, относительно небольшим весом, современным дизайном;

Медные - характеризуются высокой теплоотдачей, способностью выдерживать большое давление в трубах (до 36 атм), устойчивостью к коррозии.

Биметаллические - одни из самых популярных вариантов среди потребителей. Характеризуются отличной теплоотдачей, стильным внешним видом, простотой в установке, экономичностью и надежностью.

Именно от выбранного материала будут зависеть и теплоотдача, и срок службы, и устойчивость системы к раздражителям.

В зависимости от конструкции батареи бывают:

Секционные - стоят из нескольких секций, поэтому можно собрать радиатор отопления нужного размера и мощности. Габариты и формы секций также отличаются.

2. Трубчатые - имеют цельную металлическую конструкцию, которая состоит из верхнего и нижнего горизонтального коллектора, а также приваренных к нему вертикальных трубок. Такие батареи подходят для централизованного отопления.

3. Панельные - встречаются из стали или бетона. Варианты из бетона устанавливаются внутрь стен и передают тепло только посредством излучения.

4. Пластинчатые - отличаются конвективным теплообменом. Эти батареи состоят из сердечника и насаженных на него ребер из тонких пластин, изготовленных из металла.

Радиаторы отопления могут отличаться по форме. Они бывают:

1. Вертикальные - используются для тех помещений, где установка радиатора невозможна. Вертикальные батареи станут отличным дополнением любого интерьера. Они устанавливаются на стене в вертикально. Данный отопительный прибор идеально подходит для жилого помещения с панорамными окнами. В продаже можно встретить красивые вертикальные радиаторы отопления в большом разнообразие здесь: https://betatherm.com.ua/vertikalnye-radiatory/.

2. Плоские - позволяют разместить и освободить пространство. Отличаются небольшим расходом воды, нижним и боковым подключением. Плоские агрегаты можно использовать в качестве декоративного элемента.

3. Напольные - оснащены специальным клапаном для удаления воздуха. Он присоединяется к трубам любого диаметра.

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