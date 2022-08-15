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15.08.2022, 15:15

Раскрасим детство: АЛЛО направит 5% от продаж в приложении на помощь украинским детям

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Раскрасим детство: АЛЛО направит 5% от продаж в приложении на помощь украинским детям - Фото

Собранные средства компания АЛЛО направит благотворительным фондам "Голоса детей" и "Мама+Я"

В преддверии школьного сезона АЛЛО проводит грандиозную распродажу товаров для детей, школьных принадлежностей, гаджетов и всего, что необходимо для отличного обучения – как в оффлайн, так и онлайн формате. Но не для всех украинских детей 1 сентября этого года станет традиционным возвращением в школу, ведь из-за войны многие семьи потеряли или покинули свои дома.

По данным международной организации UNICEF, в Украине сейчас 3 млн внутренне перемещенных детей, их количество будет расти. Эти дети нуждаются в разного рода помощи: медицинской, психологической, гуманитарной.

Поэтому компания АЛЛО проводит благотворительную акцию: с 12 августа по 05 сентября 2022 года 5% с каждой покупки любого товара в мобильном приложении АЛЛО будут направлены на помощь детям, которых коснулась война. Собранные средства компания АЛЛО направит благотворительным фондам "Голоса детей" и "Мама+Я", которые поддерживают детей и помогают им справиться с ключевыми потребностями и проблемами. Фонды будут оказывать психологическую помощь украинским детям, нуждающимся в этом, а также проведут праздники и творческие занятия для улучшения психологического и эмоционального состояния.

"Война не обошла никого, и особенно повлияла на детей. Непосредственно или косвенно, все украинские дети получили психологические травмы из-за событий. Это можно увидеть в том, какие они рисуют рисунки, в какие игры играют – детство перестало быть цветным и легким. Нарушены права детей на образование, отдых, медицинскую помощь, свободу передвижения и жизнь. Мы вместе с клиентами АЛЛО и с партнерами, благотворительными фондами, попытаемся помочь детям и вернуть им ощущение детства. Уверен, что 5% от продажи товаров, которые были заказаны через мобильное приложение, позволят помочь тысячам украинских детей, пострадавшим в результате войны", – отмечает Дмитрий Деревицкий, глава совета директоров ГК "АЛЛО".

Таки образом, клиенты АЛЛО, собирая своих детей в школу, заказывая товары в мобильном приложение АЛЛО, могут поддержать и тех детей, которым необходима помощь сейчас. Ведь не существует маленькой помощи, и 5% способны совершить большое дело.


Справка

АЛЛО – маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов на дом, на почту или в магазины в более чем в 140 городах Украины.

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Благотворительный фонд "Голоса детей" известен с 2015 года. В течение семи лет фонд предоставлял помощь детям, пострадавшим в результате боевых действий на Востоке Украины. С самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину в центре внимания – эвакуация семей, немедленное реагирование на гуманитарные вызовы и профессиональную психологическую помощь.

Благотворительный Фонд "МАМА плюс Я" 15 лет помогает детям-сиротам и детям, лишенным родительской заботы. С начала полномасштабной войны фонд помогает всем детям, которые пострадали от войны, а именно адресная помощь для семей и детей, программа "Здоровье"(закупка оборудования в медицинские учреждения/специальное питание и т.п.), гуманитарная помощь временно-оккупированным территориям и населенным пунктам, где продолжаются активные боевые действия, и проект "Возвращаем украденное войной детство украинским детям".

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Теги: АЛЛО﻿
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