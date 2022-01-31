Разрешения для работы в Польше на 2 года для украинцев – советы специалистов

Макроэкономическая нестабильность в Украине и отстающий от Европы уровень зарплат для представителей различных профессий, вынуждают наших соотечественников переезжать в Польшу и искать другие пути для реализации себя, а также продвижения по карьерной лестнице. К причинам, по которым эта страна является привлекательной для переезда и трудоустройства, относятся:

территориальная близость стран. Всегда можно приехать домой на выходные, чтобы провести время с родными и близкими людьми;

предъявление польскими работодателями относительно невысоких требований к квалификации работников;

схожесть менталитета и культуры;

похожий язык. Есть такая работа в Польше на которую можно устроиться даже не зная языка, а ведь именно он является одним из главных факторов, влияющих на скорость адаптации в новой среде и возможность быстрого налаживания контакта с работодателем и коллегами;

хороший уровень заработной платы сравнительно с показателями по Украине в случае занятия аналогичной должности;

хороший условия труда. Довольно распространенной практикой является предоставление бесплатного жилья от завода или предприятия, а также возможность выезда на заработки семьей с условием совместного проживания в отдельной комнате или квартире;

огромный выбор вакансий для людей с разным образованием, квалификацией и стажем.

Новеллы 2022 года в законодательстве Польши

В январе президентом Польши были утверждены изменения в порядок легализации иностранцев, прибывающих в страну на заработки. Нормы действующего законодательства призваны увеличить количество трудовых мигрантов в стране. Такой шаг объясняется увеличением конкуренции на рынке труда и появлением интересных предложений для работы из ряда европейских стран. Ведь сейчас страны пытаются активно поднимать свою экономику, уровень которой был значительно снижен по причине пандемии, охватившей весь мир.

С января 2022 года украинцы получат еще больше преимуществ, отправляясь на работу в соседнее государство. К их числу относятся:

упрощение процедуры предоставления вида на временное пребывание в Польше (до 3 лет) лицам, желающим работать в стране в течение более длительного периода. Теперь им не нужно предоставлять документы о наличии места жительства, речь идет о договорах аренды помещения;

отсутствие необходимости подачи документа о регулярном и стабильном доходе иностранца, достаточно подтверждения о получении дохода, соответствующего уровню минимального дохода в Польше;

отмена требования в оформлении нового документа для возможности временного пребывания в стране в случае смены работодателя;

упрощение процедуры подачи документов для получения в будущем карты поляка и многое другое.

Закон также расширяет до 24 месяцев возможность пребывания иностранца в Польше на основании разрешения на сезонную работу и заявления работодателя о намерении трудоустроить такое лицо. Такой подход к организации работы позволяет разгрузить польских чиновников для ускорения процедур рассмотрения дел и открывает еще больше возможностей для сотрудников в плане повышения и увеличения заработной платы. Также это хорошая заявка на стабильность.

Уточнить все нюансы трудоустройства в этой стране и дать себе шанс на исполнение мечты и достижение поставленных жизненных целей можно у менеджеров агентства по трудоустройству в Польше Europe Service. Они с удовольствием проконсультируют по всем вопросам касательно получения разрешения на работу, расскажут о предлагаемых вакансиях и помогут собрать пакет необходимых документов для выезда за границу.