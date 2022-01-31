UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
31.01.2022, 13:49

Разрешения для работы в Польше на 2 года для украинцев – советы специалистов

Цей матеріал також доступний українською
Разрешения для работы в Польше на 2 года для украинцев – советы специалистов - Фото

Макроэкономическая нестабильность в Украине и отстающий от Европы уровень зарплат для представителей различных профессий, вынуждают наших соотечественников переезжать в Польшу и искать другие пути для реализации себя, а также продвижения по карьерной лестнице. К причинам, по которым эта страна является привлекательной для переезда и трудоустройства, относятся:

  • территориальная близость стран. Всегда можно приехать домой на выходные, чтобы провести время с родными и близкими людьми;

  • предъявление польскими работодателями относительно невысоких требований к квалификации работников;

  • схожесть менталитета и культуры;

  • похожий язык. Есть такая работа в Польше на которую можно устроиться даже не зная языка, а ведь именно он является одним из главных факторов, влияющих на скорость адаптации в новой среде и возможность быстрого налаживания контакта с работодателем и коллегами;

  • хороший уровень заработной платы сравнительно с показателями по Украине в случае занятия аналогичной должности;

  • хороший условия труда. Довольно распространенной практикой является предоставление бесплатного жилья от завода или предприятия, а также возможность выезда на заработки семьей с условием совместного проживания в отдельной комнате или квартире;

  • огромный выбор вакансий для людей с разным образованием, квалификацией и стажем.

Новеллы 2022 года в законодательстве Польши

В январе президентом Польши были утверждены изменения в порядок легализации иностранцев, прибывающих в страну на заработки. Нормы действующего законодательства призваны увеличить количество трудовых мигрантов в стране. Такой шаг объясняется увеличением конкуренции на рынке труда и появлением интересных предложений для работы из ряда европейских стран. Ведь сейчас страны пытаются активно поднимать свою экономику, уровень которой был значительно снижен по причине пандемии, охватившей весь мир. 

С января 2022 года украинцы получат еще больше преимуществ, отправляясь на работу в соседнее государство. К их числу относятся:

  • упрощение процедуры предоставления вида на временное пребывание в Польше (до 3 лет) лицам, желающим работать в стране в течение более длительного периода. Теперь им не нужно предоставлять документы о наличии места жительства, речь идет о договорах аренды помещения;

  • отсутствие необходимости подачи документа о регулярном и стабильном доходе иностранца, достаточно подтверждения о получении дохода, соответствующего уровню минимального дохода в Польше;

  • отмена требования в оформлении нового документа для возможности временного пребывания в стране в случае смены работодателя;

  • упрощение процедуры подачи документов для получения в будущем карты поляка и многое другое.

Закон также расширяет до 24 месяцев возможность пребывания иностранца в Польше на основании разрешения на сезонную работу и заявления работодателя о намерении трудоустроить такое лицо. Такой подход к организации работы позволяет разгрузить польских чиновников для ускорения процедур рассмотрения дел и открывает еще больше возможностей для сотрудников в плане повышения и увеличения заработной платы. Также это хорошая заявка на стабильность.

Уточнить все нюансы трудоустройства в этой стране и дать себе шанс на исполнение мечты и достижение поставленных жизненных целей можно у менеджеров агентства по трудоустройству в Польше Europe Service. Они с удовольствием проконсультируют по всем вопросам касательно получения разрешения на работу, расскажут о предлагаемых вакансиях и помогут собрать пакет необходимых документов для выезда за границу.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: работа в Польше
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 