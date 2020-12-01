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01.12.2020, 16:18

Реконструкция второй очереди причала №7 в Одесском порту набирает обороты

Реконструкция второй очереди причала №7 в Одесском порту набирает обороты - Фото

Успешная реализация проекта реконструкции причала №7 имеет большое значение для укрепления конкурентоспособности предприятия

Как уже сообщалось, в сентябре с.г. завершились работы по реконструкции первой очереди причала №7 Карантинной гавани (длина 163 метра, т.н. 1-й пусковой комплекс). В торжественной церемонии введения сооружения в эксплуатацию принял участие Президент Украины Владимир Зеленский. Уже в октябре компания-подрядчик приступила к выполнению общестроительных работ на 2-м пусковом комплексе причала, длиной 223 метра.

Как отмечают в администрации порта, успешная реализация проекта реконструкции причала №7 имеет большое значение для укрепления конкурентоспособности предприятия в контексте поддержания в надлежащем состоянии гидротехнической инфраструктуры.

- Дело в том, что по объективным причинам в порту с 2014 года не вводились в эксплуатацию крупные гидротехнические сооружения – будь то новые причалы, или реконструированные, – объясняет начальник администрации Одесского порта Руслан Сахаутдинов. – То есть разрыв был 6 лет ... В данный момент администрация порта реализует амбициозную инвестиционную программу по обновлению гидротехнической инфраструктуры предприятия. Прежде всего – нам нужно завершить успешно начатый проект реконструкции крупнейшего по длине причала порта. Второй пусковой комплекс причала №7 – это 223 погонных метра причального фронта. Мы должны его закончить и вернуть в производственный цикл перевалки грузов уже в конце следующего года.

Как отметил далее Р. Сахаутдинов, работы на объекте, о котором идет речь, стартовали в октябре с этапа погружения ряда буронабивных свай. К концу ноября уже погружено до проектной отметки 55 из 66 свай, каждая из которых имеет диаметр – 1420 мм и длину около 33 метров.

Параллельно с обустройством свайного ряда, ведется демонтаж железнодорожных путей и подкрановых рельсов, отбойных устройств старой конструкции причала. В январе строители должны приступить к следующему этапу работ – обустройству лицевой шпунтовой стенки, которая будет отсекать конструкцию тела причала от собственно операционной акватории.

Справка. Проект реконструкции причала №7 утвержден распоряжением Кабинета министров Украины № 688-р от 27.09.2017 г. Весь комплекс работ финансирует Администрация морских портов Украины (АМПУ). В результате реконструкции за счет изменения конфигурации причальной линии Карантинной гавани длина причала увеличится на 29 метров – до 386,5 м. Производственный потенциал реконструированного причала по перевалке составит 2 млн тонн генеральных грузов в год, что эквивалентно поступлением в бюджет Одесского филиала АМПУ доходов в размере 96 млн грн.

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Теги: реконструкция, Одесский порт
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