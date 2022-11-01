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01.11.2022, 14:25

Рейтинг лучших Форекс брокеров 2022 года – Traders Union

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Рейтинг лучших Форекс брокеров 2022 года – Traders Union - Фото

Команда финансовых аналитиков портала Traders Union проанализировала деятельность ряда компаний, предоставляющих услуги брокеров на рынке Форекс

Исследование проводилось по уникальной методологии TU, всего в ходе работы были проверены свыше 400 брокерских организаций. 

Перечень лучших брокеров опубликован на официальном сайте TU, верхние строчки рейтинга заняли наиболее надежные и популярные среди пользователей брокерские организации.

Лидеры рейтинга ТОП-5 лучших Форекс брокеров 2022 по оценкам экспертов Traders Union

Аналитики Traders Union проанализировали более 400 компаний, в число лучших Форекс брокеров 2022 вошли:

RoboForex — признанный брокер с европейской регуляцией CySEC, площадка объединяет свыше 3,5 миллиона активных пользователей из 169 стран мира.

EXNESS — известная брокерская компания, ее деятельность отвечает нормативам лицензий CySEC, FCA и FSA. 

Forex4you — Брокерская компания с 15-летним опытом, ее деятельность находится под контролем регулятора BVI FSC. 

AMarkets — ведущий международный ECN-брокер, популярный у трейдеров Европы и стран СНГ.  

Admiral Markets — международный Форекс-брокер, имеющий филиалы в 40 странах мира. Деятельность брокера находится под контролем регуляторов CySEC, FCA и ASIC. 

Методика оценки Форекс брокеров экспертами Traders Union

Экспертные исследования участников рынка Форекс командой экспертов Traders Union четко регламентированы и проводятся с использованием методологии — официального документа, отвечающего нормативам международных аудиторских стандартов.

Группы параметров методологии TU:

● Клиентская группа.

● Сервисная группа.

● Репутационная группа.

● Финансовая и экономическая группы.

Благодаря комплексному подходу и уникальной методологии исследований, эксперты Traders Union публикуют максимально объективные и достоверные данные о брокерах.

Форекс — что это такое?

Многие начинающие инвесторы и новички в трейдинге задаются вопросом — что такое Форекс и какие здесь есть возможности для заработка? На международном валютном рынке Форекс торгуются все валюты мира, ежедневно через него проходят миллионы финансовых транзакций. 

Для стабильного заработка и прибыльной торговли на Форекс важно правильно выбрать брокера. Эксперты Traders Union помогают клиентам сократить время на оценку и подбор брокера под свои задачи, проводя исследования и публикуя рейтинги лучших Форекс брокеров в 2022 году.

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Теги: Форекс, Traders Union, брокер
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