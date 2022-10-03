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03.10.2022, 11:05

Резников наградил жителей Житомирщины за помощь ВСУ: среди них работники ООО "Юнигран"

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Резников наградил жителей Житомирщины за помощь ВСУ: среди них работники ООО "Юнигран" - Фото

Компания искренне поздравляет своих коллег с полученными наградами, которые они полностью заслуживают

Министр обороны Украины Алексей Резников наградил жителей Житомирской области, которые ежедневно помогают Вооруженным силам Украины и внесли существенный вклад в будущую победу. Среди награжденных – двое работников ООО "Юнигран". 

Об этом сообщает пресс-служба компании

"Так, за плодотворное сотрудничество с Вооруженными Силами Украины, патриотизм и активную общественную позицию отличием Министерства обороны Украины – нагрудным знаком "Знак почета" отмечен заместитель генерального директора ООО "Юнигран" по вопросам безопасности Сергей Сафранчук", – говорится в сообщении. 

Также медаль "За содействие Вооруженным Силам Украины" получил водитель автотранспортных средств АО "Малинский камнедробильный завод" Сергей Пархоменко. 

Компания искренне поздравляет своих коллег с полученными наградами, которые они полностью заслуживают, потому что с первых дней вторжения своей каждодневной работой помогали защитникам Украины. 

Отметим, ООО "Юнигран" – это горнодобывающая компания, занимающаяся производством и реализацией щебеночной продукции, тротуарной плитки, речного песка, взрывчатых веществ и т.п. Следует отметить, что во время активных боевых действий в Житомирской области предприятие помогало финансовыми и материальными ресурсами в борьбе с врагом. Тогда речь шла об обеспечении военных, взносах на ВСУ, предоставлении щебня, песка и стройматериалов сначала на создание фортификационных сооружений, а впоследствии – и на восстановление поврежденной инфраструктуры.

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Теги: Алексей Резников, Юнигран, Сергей Пархоменко, Сергей Сафранчук, война
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