Родственники арестованных в Португалии моряков обратились в ЕИО

Встреча Дж. Зигеле и Н. Карпачевой с родственниками арестованных в Португалии украинских моряков

28.02.19 во время рабочего визита в Украину Генерального секретаря Европейского Института Омбудсмана (ЕИО) Джозефа Зигеле была проведена встреча по просьбе родственников украинских моряков, арестованных властями Португалии. Во встрече принимали участие Вице-президент ЕИО Нина Карпачева и Президент Укринюрколлегии Николай Павлов.

Матери и жены обратились за защитой прав своих близких в связи с задержанием 30 января 2019 года судна «Sea SCAN1» в Португалии вместе с экипажем, в состав которого входили 8 граждан Украины. Задержание произошло в нейтральных водах в 300 километрах от мыса Святого Викентия в рамках антинаркотической операции.

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Родственники моряков считают, что украинские моряки стали заложниками ситуации в связи с преступными действиями международной группировки наркоторговцев, поскольку не участвовали в погрузке и не знали о наличии незаконного груза на борту. В настоящее время украинские моряки находятся под следствием и содержатся в португальской тюрьме. Срок тюремного заключения по выдвинутым обвинениям может составить до 25 лет лишения свободы.

Семьи задержанных надеются, что, учитывая международный характер этого дела, ЕИО сможет оказать содействие в защите законных прав и свобод украинских моряков. Они обратились с просьбой о помощи, так как опасаются за жизнь своих близких, поскольку те, по их мнению, оказались в заложниках международной наркомафии.

Родственники отметили, что единственную помощь они имеют пока от Посольства Украины в Португалии, но его возможности крайне ограничены. Португальская сторона формально предоставила бесплатных адвокатов, которые явились без переводчика, и к некоторым членам экипажа повторно так и не дошли, тем самым нарушив их право на защиту.

Вице-президент ЕИО Нина Карпачева считает, что с начала 90-х годов Украина понесла огромные потери морского торгового флота. В следствие чего более ста тысяч украинских моряков вынуждены искать работу на иностранных судах. Зачастую украинские моряки лишены государственной защиты и юридической поддержки. Происходит это по причине нерешенных правовых вопросов, которые могли бы обеспечить юридическую поддержку украинским морякам «подфлажникам». Всё чаще они оказываются в сложных, иногда рабских, условиях без какой-либо правовой и социальной защиты. До сих пор Украина не присоединилась к Конвенции МОТ 2006 года о труде в морском судоходстве.

Хотелось бы заметить, что после встречи отчаяние родных моряков, напуганных разными версиями возможного развития событий, сменилось верой в лучшее. Компетентность, профессиональные и человеческие качества Карпачевой Н.И.и Джозефа Зигеле вселяют надежду - люди почувствовали, что они не брошены один на один с ужасающей своей безысходностью ситуацией.