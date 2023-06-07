russianWarship.RIP помогает получать актуальную информацию о потерях окупантов на войне

Каждый день героическое сопротивление украинского народа приносит врагу огромные потери, за которыми внимательно следит весь мир. Каждая структура сил обороны Украины – ВСУ, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия, Служба безопасности, Национальная полиция, Главное управление разведки – все они своими титаническими усилиями делают все возможное и иногда даже невозможно, чтобы цена вторжения для агрессора как можно скорее стала критической и неприемлемой.

Что такое russianWarship.RIP и какие возможности предоставляет пользователям

Компания WEBSPARK разработала специальный проект russianWarship.RIP, который позволяет получать актуальную информацию о потерях оккупанта в живой силе и технике. Эти данные всегда достоверны и проверены, ведь в качестве источника используется официальный сайт Генштаба ВСУ.

CEO WEBSPARK Евгений Катрич рассказал, что вдохновило разработчиков на создание проекта: "Узнать информацию можно из первоисточника, тогда как russianWarship.RIP, кроме web-версии, предоставляет возможность за 5 минут интегрировать виджет себе на сайт или забирать данные через открытое API. Для этого не нужно просить нашего согласия, распространяйте информацию. А также помогайте ВСУ через проверенные фонды, которые по вашему желанию могут быть отражены в виджете".

Актуальна статистика ворожих втрат – russianWarship.RIP

В настоящее время проект имеет развитие во многих странах мира и насчитывает более 10,45 миллиона запросов к нашему проекту в месяц, и их количество постоянно растет, даже сам оккупант следит за собственными потерями на территории Украины, чтобы понять, что все идет по плану.

Как обновляется russianWarship.RIP

Вслед за простой вебверсией была создана также АРИ, что позволило разным сайтам (например, СМИ) автоматически получать и публиковать всю статистику потерь вражеских, творчески использовать данные, например, строить графики для их визуализации.

Еще одним вектором развития сервиса стала разработка виджета: блок с его данными можно размещать на любом ресурсе без необходимости что-либо разрабатывать самостоятельно – достаточно лишь добавить на свой сайт.

Сам прикладной интерфейс также совершенствовался и на сегодняшний день работает уже его версия 2.0, в которой появилось отражение статуса нашей победы (Война продолжается, Перемирие, Украина победила!).

Многим может быть полезна также возможность отслеживать страницы со статистикой на конкретную дату.

Чем еще полезен russianWarship.RIP

Информативность — это очень хорошо, но нам, как и всем сознательным гражданам своей страны, хотелось бы помочь силам обороны более предметно. Именно поэтому была внедрена кнопка для помощи фондам, которым можно доверять через прозрачность их деятельности (такие как Армия SOS, КРУГ, Вернись Живым, Save Trempel, а также наш благотворительный фонд WEBSPARK, одноименный с названием компании): они полностью открыты, четко и конкретно отчитываются по всем привлеченным средствам, публикуют чеки, на что именно были потрачены деньги. Кто угодно может проверить это и быть уверенным, что его донат пошел по назначению. Кроме того, мы открыты для того, чтобы добавить и другие фонды, которые отвечают вышеуказанным критериям — достаточно просто нам написать.

Кому полезен russianWarship.RIP

С того момента, как russianWarship.RIP было запущено в работу, многие ресурсы начали использовать его функционал. К примеру, среди них есть такие как А-банк, различные информационные порталы, интернет-магазины и другие вебсайты.

Примером дальнейшего расширения возможностей russianWarship.RIP также является Светофор Победы, созданный харьковским офисом наших друзей из компании Sigma Software: к API/виджету добавилась возможность физического использования. То есть, с его помощью идет транслирование данных о потерях оккупанта на лед-экранах и отражение текущего статуса войны в Украине. Также, кроме этого, светофор может отражать статус воздушной тревоги.

"Когда мы победим, светофор в харьковском офисе Сигмы загорится зеленым" – Sigma Software.

Это может быть использовано в различных заведениях, таких как кофейни, магазины и т.д., чтобы напоминать посетителям приобщаться к поддержке военных для увеличения статистики вражеских потерь и приближения нашей победы.

О компании WEBSPARK:

Мы харьковская IT-компания WEBSPARK, которая имеет 18-летний опыт, охватывающий полный жизненный цикл web и мобильной разработки.

С первых дней "русского мира" мы заняли четкую позицию, помогая уничтожать окупантов и защищать Украину, и продолжаем это делать. Всегда тщательно и ответственно подходим к каждому процессу как в работе, так и в типах помощи.

Поэтому каждый процесс, продукт, гривна сбора для нас имеют очень важное значение и ответственность.

Наше кредо — "Помогать, продолжая работать, тем самым помогать".

Главная ценность компании – это сотрудники.

Во время войны мы занимаемся волонтерством, помогаем защитникам Украины и разрабатываем такие сервисы как https://russianwarship.rip/ и https://eturniket.com/.