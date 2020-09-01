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01.09.2020, 10:47

Самый дорогой лот Госгеонадр приобрели через площадку Украинской энергетической биржи

Самый дорогой лот Госгеонадр приобрели через площадку Украинской энергетической биржи - Фото

Специальное разрешение на пользование недрами на Полтавщине приобрели за рекордную сумму в 650,5 миллиона гривень

31 августа на электронных аукционах Прозорро.Продажи состоялись торги за спецразрешение на геологическое изучение нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленную разработку месторождений с дальнейшей добычей нефти и газа (промышленная разработка месторождений) на Будищанской-Чутовской площади. Специальное разрешение продавали на 20 лет.

За пользование полтавскими недрами на аукционе «соревновались» 5 участников. И это довольно хорошая конкуренция для таких торгов. Свидетельством этого стала рекордная конечная стоимость лота в 650,5 миллиона гривен. А это на 585% больше начальной стоимости.

«С первых дней работы Госгеонадр на электронных аукционах Прозорро.Продажи наша площадка ТБ «Украинская энергетическая биржа» стала их надежным помощником и партнером. Мы консультируем и помогаем организатору заводить лоты в систему. И, как правило, активно ищем и привлекаем к этим аукционам и потенциальных инвесторов. Поэтому гордимся, что и самый дорогой лот приобрел участник, который работал через нашу площадку. Ведь это наш вклад в развитие украинской добычи нефти и газа», - говорит Председатель биржевого комитета ТБ «Украинская энергетическая биржа» Алексей Дубовский.

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Теги: Украинская энергетическая биржа
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