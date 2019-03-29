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29.03.2019, 10:34

Савченко: Приоритет властей Николаевщины – соцзащита людей

Савченко: Приоритет властей Николаевщины – соцзащита людей - Фото

По словам губернатора, в Николаевской области действует ряд программ социальной защиты, которые являются примером для всей Украины

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Одним из приоритетов в работе Николаевской облгосадминистрации является социальная защита людей. Об этом заявил председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко во время итоговой коллегии департамента социальной защиты населения Николаевской ОГА в четверг, 28 марта.

Алексей Савченко отметил, что в Николаевской области действует ряд программ социальной защиты, которые являются примером для всей Украины. В частности, это Программа социальной защиты населения «Турбота», которая является комплексной и охватывает почти все направления социальной защиты, Программа предоставления единовременного пособия на открытие собственного дела участникам АТО и тому подобное.

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«На создание этих программ нас вдохновил пример Президента Украины Петра Порошенко, который показал, как и куда должна двигаться государство. Я благодарю за поддержку голову Николаевского областного совета Викторию Москаленко, сознательных депутатов областного совета, которые поддержали нас, взяли на себя ответственность и проголосовали за те программы, которые мы сегодня воплощаем в жизнь», - отметил Алексей Савченко.

Отметим, что в 2018 году в рамках Программы «Турбота» 135 семей погибших участников АТО/ООС получали единовременное денежное пособие в размере 10 тыс грн. Ежемесячную денежную помощь в размере 12 тыс грн в год получали 76 детей участников АТО, погибших или умерших вследствие получения ранения, контузии или увечья. Для воинов АТО/ООС было приобретено 85 квартир. Внедрена ежемесячная выплата участникам боевых действий в годы Второй мировой войны в размере 1200 грн вместо одноразовой, которая выплачивалась только к 9 мая. Также предоставляется ежемесячная материальная помощь участникам освобождения Николаевской области от фашистских захватчиков в размере 1500 грн. Семьи погибших участников боевых действий в Афганистане получают 2,2 тыс. грн одноразовой материальной помощи. Пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС (I категории и дети-инвалиды) получают 1,8 тыс. грн одноразовой материальной помощи.

В рамках программы социальной защиты инвалидов «Безбар’єрна Миколаївшина» адресную помощь получили 18800 человек на сумму более 4 млн грн.

Отдельно отметим, что по инициативе председателя Николаевской облгосадминистрации разработана программа поддержки добровольцев, которая уже скоро заработает в Николаевской области.

В ходе заседания коллегии Алексей Савченко также отметил лучшие учреждения социальной защиты. Награды получили:

- Управление социальной защиты населения Снигиревской РГА, как лучшее управление соцзащиты области;

- Николаевский городской территориальный центр социального обслуживания, как лучший среди территориальных центров Николаевщины;

- Новосветловский психоневрологический интернат, как лучшее стационарное учреждение;

- Вознесенский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, как лучший среди таких центров.

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Теги: николаевская область, алексей савченко, соцзащита
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