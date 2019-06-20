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20.06.2019, 10:25

Сеть Т2 не будет кодировать свой сигнал в эфире

Сеть Т2 не будет кодировать свой сигнал в эфире - Фото
ТВ (фото - pixabay.com)

«Зеонбуд», как официальный оператор сети Т2, гарантирует, что телезрители и дальше будут иметь возможность бесплатно смотреть 32 канала

На прошлой неделе  крупнейшие украинские медиагруппы заявили о планах  с января 2020 закодировать свои программы на спутнике и  их бесплатный просмотр станет невозможным.

Из этих информационных сообщений может сложиться впечатление о том, что и к программам, которые транслируются в эфире цифровой сетью Т2, будет закрыт свободный доступ телезрителям. Это не соответствует действительности.

«Зеонбуд», как официальный оператор сети Т2, гарантирует, что телезрители и дальше будут иметь возможность бесплатно смотреть 32 канала, как это и предусмотрено лицензионными условиями компании, утвержденными Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Договор с медиа группами о кодировании сигнала относится исключительно к технологическим каналам, по которым сигнал поступает от Головной станции сети Т2 к региональным передающим станциям.

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Теги: Зеонбуд, Т2
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