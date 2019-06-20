Сеть Т2 не будет кодировать свой сигнал в эфире

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На прошлой неделе крупнейшие украинские медиагруппы заявили о планах с января 2020 закодировать свои программы на спутнике и их бесплатный просмотр станет невозможным.

Из этих информационных сообщений может сложиться впечатление о том, что и к программам, которые транслируются в эфире цифровой сетью Т2, будет закрыт свободный доступ телезрителям. Это не соответствует действительности.

«Зеонбуд», как официальный оператор сети Т2, гарантирует, что телезрители и дальше будут иметь возможность бесплатно смотреть 32 канала, как это и предусмотрено лицензионными условиями компании, утвержденными Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Договор с медиа группами о кодировании сигнала относится исключительно к технологическим каналам, по которым сигнал поступает от Головной станции сети Т2 к региональным передающим станциям.