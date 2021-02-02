SETKA CUP: Онлайн-турниры повысили интерес украинцев к настольному теннису

Пандемия COVID-19 заставила организаторов спортивных соревнований массово отменять или переносить мероприятия. Мировая спортивная индустрия объемом более чем $750 млрд фактически замерла на весь период 2020 года, а самым громким спортивным событием стал перенос Олимпийских игр в Токио на год вперед — при том, что Япония успела инвестировать в организацию $12,6 млрд.

В связи со всеобщим карантином спортсмены, судьи, тренеры, а также представители множества других связанных со спортом профессий вынуждены смириться с крахом собственных доходов. Потери понесли средний и малый бизнес — тренажерные залы, фитнес-клубы, продавцы спортивного инвентаря, — а у любителей активного образа жизни не осталось способов поддерживать себя в форме, кроме как с помощью пробежек в ближайшем парке — и то если это не запрещено.

Новые реалии заставили спортивную индустрию искать новые форматы работы и добавили популярности некомандным видам спорта — таким, как настольный теннис. Данная дисциплина, впрочем, и без того входит в топ-10 по популярности в мире — но именно карантин показал все преимущества этого вида спорта массовой аудитории.

Во-первых, игра в настольный теннис позволяет спортсменам соблюдать дистанцию. Во-вторых, этот спорт доступен для непрофессионалов: стол для настольного тенниса можно поставить в любом бизнес-центре или даже парке, если позволяет местный климат, а набор из двух ракеток и мячей стоит от 10 долларов или пары сотен гривен. И наконец, настольный теннис как нельзя лучше подходит для онлайн-стримингов, не требуя установки супердорогого съемочного оборудования.

"Когда в зале присутствуют только два игрока и судья, а само помещение хорошо вентилируется и проветривается, игра становится совершенно безопасной для участников, а спортсмены имеют возможность участвовать в онлайн-турнирах и поддерживать свой обычный режим тренировок", — поясняет представитель крупнейшей в Украине платформы по развитию настольного тенниса SETKA CUP Денис Калачевский.

Сама SETKA CUP уверенно встретила период пандемии благодаря технической подготовке собственных баз. При этом все участники соревнований проходят регулярную проверку состояния здоровья и соблюдают безопасный режим физических нагрузок: не более одного спортивного события в день и не более трех турнирных дней подряд.

Турниры транслируются на YouTube-канале SETKA CUP, где зрителям также доступны интервью с топовыми игроками и подборки лучших моментов игр. За год существования канала количество ежемесячных просмотров достигло 50 тысяч, а с добавлением английских субтитров аудитория пополнилась жителями стран за пределами СНГ.

Активная аудитория SETKA CUP сегодня составляет более пяти тысяч фанатов настольного тенниса. В турнирах выступают сотни топовых спортсменов-участников национальных и международных соревнований: первый номер украинского рейтинга среди мужчин Дмитрий Писарь; спортсмены, выступающие в западноевропейских клубах, Алексей Рыбка, Валерия Степановская и Михаил Мосюк, а также ряд призеров и победителей национальных первенств разных уровней, всего — более 550 рейтинговых игроков.

Однако это не предел, и с развитием новых медиаформатов аудитория платформы должна существенно расшириться, считают в SETKA CUP. "В 2020-м настольный теннис показал свои преимущества для спортсменов и просто физически активных людей. Пока стадионы и залы закрыты, наши спортсмены по-прежнему тренируются и принимают участие в соревнованиях без риска для здоровья, а болельщики продолжают следить за карьерами своих кумиров", — подытожил Денис Калачевский.