UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
пресс-релиз
31.05.2021, 13:49

Сезонный дефицит необработанной древесины вызвал значительный рост цен на аукционе УЭБ

Сезонный дефицит необработанной древесины вызвал значительный рост цен на аукционе УЭБ - Фото

Украинская энергетическая биржа приглашает участников на следующие аукционы по продаже необработанной древесины, проводимых на УЭБ еженедельно

На прошлой неделе, 24-25 мая, Украинская энергетическая биржа провела квартальный аукцион по продаже необработанной древесины заготовки III квартала 2021 года лесными хозяйствами Киевского областного и по г. Киеву управления лесного и охотничьего хозяйства. На продажу были выставлены лесоматериалы как хвойных, так и лиственных пород различной длины и диаметра. Всего более 2,5 тысячи лотов.

По итогам аукциона реализовано более 159 тыс. куб. м. древесины на общую сумму 250 млн. грн, что составляет 99% от предложенного объема. Рост цен в результате конкурентной борьбы составил 300-350%, а рекордное увеличение цены участниками – 340 шагов.

Наибольший объем продаж составила сосна обыкновенная, где наблюдалась наибольшая конкуренция за лоты, также реализовывались дуб, ясень, клен, граб, вяз, береза. Всего в аукционе за победу соревновались более 180 компаний-участников.

"На квартальном аукционе УЭБ реализовано почти весь выставленный объем. Существенный рост цены объясняется дефицитом древесины на рынке в связи с сезонными ограничениями на вырубку лесов. Результаты также свидетельствуют о росте интереса участников рынка к электронным аукционам по продаже древесины, заготавливаемой лесхозами", прокомментировал результаты аукциона генеральный директор УЭБ Александр Коваленко.

Украинская энергетическая биржа приглашает участников на следующие аукционы по продаже необработанной древесины, проводимых на УЭБ еженедельно.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: аукцион, древесина
Еще по теме
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 