Сезонный дефицит необработанной древесины вызвал значительный рост цен на аукционе УЭБ

На прошлой неделе, 24-25 мая, Украинская энергетическая биржа провела квартальный аукцион по продаже необработанной древесины заготовки III квартала 2021 года лесными хозяйствами Киевского областного и по г. Киеву управления лесного и охотничьего хозяйства. На продажу были выставлены лесоматериалы как хвойных, так и лиственных пород различной длины и диаметра. Всего более 2,5 тысячи лотов.

По итогам аукциона реализовано более 159 тыс. куб. м. древесины на общую сумму 250 млн. грн, что составляет 99% от предложенного объема. Рост цен в результате конкурентной борьбы составил 300-350%, а рекордное увеличение цены участниками – 340 шагов.

Наибольший объем продаж составила сосна обыкновенная, где наблюдалась наибольшая конкуренция за лоты, также реализовывались дуб, ясень, клен, граб, вяз, береза. Всего в аукционе за победу соревновались более 180 компаний-участников.

"На квартальном аукционе УЭБ реализовано почти весь выставленный объем. Существенный рост цены объясняется дефицитом древесины на рынке в связи с сезонными ограничениями на вырубку лесов. Результаты также свидетельствуют о росте интереса участников рынка к электронным аукционам по продаже древесины, заготавливаемой лесхозами", прокомментировал результаты аукциона генеральный директор УЭБ Александр Коваленко.

Украинская энергетическая биржа приглашает участников на следующие аукционы по продаже необработанной древесины, проводимых на УЭБ еженедельно.