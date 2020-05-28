Шесть веских причин купить Iphone 11 Pro

Ежегодный выпуск нового модельного ряда смартфонов от Apple сопровождается настоящей битвой между хейтерами и фанатами «яблочной» техники. Первые кричат о непомерных ценах на айфоны, вторые объясняют высокую стоимость отличной производительностью и премиальным качеством всех компонентов (стоит сказать, что цены конкурентов из Samsung и Huawei тоже не самые низкие). Чтобы закончить споры, мы представили шесть аргументов в пользу покупки iPhone 11 Pro в ALLO.

Почему стоит купить iPhone 11 Pro в интернет-магазине ALLO?

Современные смартфоны давно перестали быть предметом роскоши, являясь не только средством связи или медиаплеером, но и источником заработка. Именно поэтому так важны функциональность и скорость работы гаджета. Приобрести Айфон 11 Pro в магазине или на сайте ALLO следует по следующим причинам:

оригинальный дизайн;

высокая производительность;

функциональная камера;

вместительный аккумулятор;

отличный экран;

удобство покупки.

Давайте разберем каждую причину подробнее.

Дизайн

С одной стороны, в дизайне 11 Pro все стандартно: отсутствие кнопки Home, физические клавиши по бокам изделия, фронтальная и основная камеры. Но именно в камерах кроется оригинальность. Спутать три камеры «одиннадцатого» просто невозможно, а их размещение в виде спиннера уже стало фирменным знаком компании, которая провела не одну рекламную кампанию, опираясь на оригинальность внешнего вида.

Производительность

О скорости работы Айфона 11 Про слагают легенды. Быстрая обработка информации обеспечивается наличием новейшего процессора A14 Bionic. Такая мощность позволит вам не менять телефон в течение 3-4 лет, так как он без проблем справится с самыми требовательными приложениями.

Камера

iPhone 11 оснащен сразу тремя основными камерами по 12 мегапикселей. К стандартному модулю добавлены сверхширокоугольный и телефото. Теперь вы сможете не только приближать съемку в два раза, не теряя в качестве картинки, но и делать отличные широкоформатные снимки на природе.

Аккумулятор

Увеличив емкость батареи до 2046 mAh, производители из Apple смогли увеличить время автономной работы флагманского смартфона. Это особенно важно, так как последние модели iPhone, включая X и XS, не смогли удовлетворить пользователей в плане длительности работы. Также в комплекте с iPhone 11 Pro поставляется мощное зарядное устройство, обеспечивающее ускоренную зарядку.

Экран

Хоть экран Айфона 11 Про не так велик (5,8 дюйма), он славится хорошей контрастностью и цветопередачей. Высокая плотность пикселей и матрица OLED обеспечивают отличную картинку. Это надо видеть только собственными глазами.

Доставка

В период карантина очень важно минимизировать социальные контакты. Интернет-магазин ALLO предоставляет такую возможность – вы можете заказать доставку заказанного товара по адресу либо оформить покупку дистанционно (на сайте), забрав смартфон в любом отделении компании. Оставайтесь здоровыми!