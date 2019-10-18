Схід-Експо-2019: выставка бизнес-достижений Восточной Украины

8-9 ноября в Украинском доме в Киеве состоится ежегодная бизнес-выставка «Схід-Експо – 2019». Это открытая платформа для налаживания контактов между предпринимателями, бизнес-экспертами и представителями международных организаций. В рамках мероприятия можно будет принять участие в деловых переговорах, посетить панельные дискуссии, презентации, тренинги на тему предпринимательства, экспорта, инвестиций и межрегионального экономического сотрудничества.

Особое внимание выставки – предпринимателям восточной Украины. Центральным событием станет презентация продукции и услуг от почти 200 представителей микро-, малого и среднего бизнеса Донецкой, Луганской и Азовского побережья Запорожья: от домашних сладостей и текстиля до химической промышленности и производства керамики.

Проект реализуется в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира. Такой выставкой организаторы стремятся содействовать развитию предпринимательства среди пострадавшего от конфликта населения на востоке Украины.

«Мы хотим открыть новые возможности партнерства и сотрудничества для украинских предпринимателей. Одной из задач выставки является укрепление связей между предприятиями Донецкой, Луганской, Запорожской областей с остальной Украиной, ЕС и всем миром. Мы стремимся поощрить людей открывать бизнес, создавать новые рабочие места и помогать своим общинам развиваться», – говорят в Программе ООН по восстановлению и развитию мира.

Гости «Схід-Експо – 2019» узнают об историях успеха предпринимателей, инновационных технологиях, развитии бизнес-инфраструктуры и возможностях для расширения рынка в отраслях пищевой промышленности, текстиля, керамики, туризма и других. Это также образовательная площадка для обмена информацией о текущих программах, услугах и ресурсах для предпринимателей с востока Украины.

В 2017-2018 годах мероприятие проходило в Краматорске, Северодонецке, Киеве и Львове. Выставки посетили более 6500 человек, 190 компаний местных производителей представили свою продукцию, 70% участников установили новые деловые отношения с партнерами.

«Схід-Експо – 2019» проводится при финансовой поддержке Европейского Союза, правительств Польши и Японии. Партнерами проекта являются Донецкая, Луганская, Запорожская областные государственные администрации и Торгово-промышленная палата Украины.

Вход свободный.