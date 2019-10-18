Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
18.10.2019, 11:03

Схід-Експо-2019: выставка бизнес-достижений Восточной Украины

Схід-Експо-2019: выставка бизнес-достижений Восточной Украины - Фото

Выставка расскажет об инновационных технологиях, развитии бизнес-инфраструктуры, возможностях для расширения рынка

8-9 ноября в Украинском доме в Киеве состоится ежегодная бизнес-выставка «Схід-Експо – 2019». Это открытая платформа для налаживания контактов между предпринимателями, бизнес-экспертами и представителями международных организаций. В рамках мероприятия можно будет принять участие в деловых переговорах, посетить панельные дискуссии, презентации, тренинги на тему предпринимательства, экспорта, инвестиций и межрегионального экономического сотрудничества.

Особое внимание выставки – предпринимателям восточной Украины. Центральным событием станет презентация продукции и услуг от почти 200 представителей микро-, малого и среднего бизнеса Донецкой, Луганской и Азовского побережья Запорожья: от домашних сладостей и текстиля до химической промышленности и производства керамики.

Проект реализуется в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира. Такой выставкой организаторы стремятся содействовать развитию предпринимательства среди пострадавшего от конфликта населения на востоке Украины.

«Мы хотим открыть новые возможности партнерства и сотрудничества для украинских предпринимателей. Одной из задач выставки является укрепление связей между предприятиями Донецкой, Луганской, Запорожской областей с остальной Украиной, ЕС и всем миром. Мы стремимся поощрить людей открывать бизнес, создавать новые рабочие места и помогать своим общинам развиваться», – говорят в Программе ООН по восстановлению и развитию мира.

Гости «Схід-Експо – 2019» узнают об историях успеха предпринимателей, инновационных технологиях, развитии бизнес-инфраструктуры и возможностях для расширения рынка в отраслях пищевой промышленности, текстиля, керамики, туризма и других. Это также образовательная площадка для обмена информацией о текущих программах, услугах и ресурсах для предпринимателей с востока Украины.

В 2017-2018 годах мероприятие проходило в Краматорске, Северодонецке, Киеве и Львове. Выставки посетили более 6500 человек, 190 компаний местных производителей представили свою продукцию, 70% участников установили новые деловые отношения с партнерами.

«Схід-Експо – 2019» проводится при финансовой поддержке Европейского Союза, правительств Польши и Японии. Партнерами проекта являются Донецкая, Луганская, Запорожская областные государственные администрации и Торгово-промышленная палата Украины.

Вход свободный.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Схід-Експо-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 