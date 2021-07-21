Швейная машинка в магазине Шпулька: какую купить?

Нашим мамам не так повезло с выбором бытовой техники. Современные устройства способны сильно упростить жизнь домохозяйкам. Один из самых востребованных приборов — швейная машинка. Такая помощница подошьет или отремонтирует одежду, выполнит бытовые задачи, например, подровняет шторы, обметает края скатерти. Кроме того, даже начинающие мастера без труда могут разобраться, как сшить ребенку пижаму или себе сарафан простого кроя для лета.

Идеальная швейная машинка в магазине Шпулька для каждого своя. Кто-то выбирает исходя из бюджета, кто-то производителя, другие — набор функций и дополнительных опций. В статье разберем на какие признаки стоит обратить внимание перед покупкой такой техники.

Критерии выбора

Для каждой портнихи большое значение имеет качество пошива:

длина стежка;

насколько ровная строчка;

не рвется ли материал в процессе.

Чтобы стежок шел плавно и аккуратно, необходимо обратить внимание на педаль управления, она должна обладать высокой чувствительностью, чтобы реагировать даже на небольшое прикосновение. Идеально, если предусмотрен регулятор скорости и возможно настроить комфортный режим.

Если приходится часто работать с деликатными тканями, необходима особая функция: во время шитья строчка не стягивает материал. Когда это возможно, попробуйте в магазине прострочить лоскут шифона или трикотажа, плотной ткани. Попробуйте выстроить режим ровного стежка, подберите контрастные нитки, чтобы увидеть, ведет ли строчку в бок. Это может указывать на заводской брак.

Подбирая модель, подумайте о конструкции устройства. Чем она проще, тем дешевле и легче в дальнейшем обойдется ремонт или покупка запчастей. Не стоит экономить, покупая товар от никому не известной фирмы, если прибор сломается, найти на замену детали будет практически невозможно. Да и мастера не всегда берутся чинить такое оборудование. Также продавцы часто снижают цены за счет комплектующих. В идеале лапки, нитевдеватель, иглы, подсветка и прочие элементы должны уже быть включены в комплект.

Советы от специалистов

Специалисты рекомендуют при выборе машинки обращать внимание даже на незначительные детали, ведь в дальнейшем от этого зависит удобство использования. Конкретный пример — рукавная платформа. Если она съемная, то портнихе намного удобнее обрабатывать проймы, рукава, нижнюю часть брюк, горловины.

Даже если женщина не шьет одежду, а берет машинку для выполнения простых бытовых задач, важно взять такую модель, которая обладает хотя бы базовым функционалом. Это подразумевает:

ровную строчку;

зигзаг;

эластичную строчку;

усиленный шов;

обметочный шов (как в оверлоке);

задний ход;

потайной шов;

обработку петель.

Если часто приходится работать с одеждой или постельным бельем, могут пригодиться декоративные строчки, но они бывают в швейных машинках более сложного, а значит дорогого класса.

Отличие бытовой машинки от промышленной

Все модели на рынке можно поделить на две большие группы — промышленные и бытовые. Последняя группа способна не только подравнивать шторы, но и шить эксклюзивные вещи, постельное белье, при этом едва ли потянет большой объем работ.

Для новичков промышленный вариант не годится, ведь очень легко получить травму, если нет достаточного опыта обращения с таким оборудованием. Компьютезированная техника шумная, занимает много места и стоит намного дороже электронного и электромеханического варианта.

Обязательно обращайте внимание не только на производителя, но и на наличие гарантийного срока. При покупке в интернете он обычно составляет 6 месяцев.