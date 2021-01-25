Системное обновление "скорых" в Украине позволило сэкономить 200 млн грн

Системный подход к обновлению парка "скорых", который в последние годы применяют органы государственной власти Украины, в частности Верховная Рада, Кабинет министров, Министерство здравоохранения, позволил сэкономить не менее 200 млн грн. бюджетных средств.

Такую оценку приводит ведущий украинский производитель автомобилей скорой медицинской помощи ООО "Автоспецпром", основываясь на собственной операционной деятельности.

В частности, в 2020 году несмотря на беспрецедентное увеличение спроса на медицинское оборудование в мире из-за пандемии COVID-19 и рост курсов иностранных валют по отношению к гривне, команда "Автоспецпрома" смогла удержать стабильную цену на "скорые" для украинских медучреждений. С учетом больших курсовых колебаний (с 23,5 грн. за 1 USD в декабре 2019 года до 28,5 грн. за 1 USD в декабре 2020 года), инфляции и других факторов, неизменная в течение года цена позволила заказчикам спецтранспорта (региональным центрам экстренной медицинской помощи) сэкономить около 80 млн грн.

"Для крупного производителя важна предсказуемость. Благодаря масштабам производства мы можем получать скидки от поставщиков, чтобы, например, нивелировать курсовую разницу, если речь идет об импортных комплектующих "скорой". Или вместе с украинским бизнесом наладить производство каких-то элементов оснастки в пределах страны. Таким образом, по итогам 2019 года, например, мы смогли снизить конечную цену "скорых" различных типов в среднем на 18%, – пояснил заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин. – В 2020-м мы также видели, что заказчики намерены придерживаться планов по обновлению парка спецтранспорта. Следовательно, могли вести свою операционную деятельность таким образом, чтобы на украинский бюджет не было лишней нагрузки в кризисных условиях".

Еще более 120 млн грн. было сэкономлено в рамках проекта ГП "Медицинские закупки Украины" по обновлению парка "скорых" в 19 регионах. Заказ на почти 250 машин позволил ООО "Автоспецпром" провести эффективные переговоры с подрядчиками и поставщиками и получить для этого проекта уникальные цены. Соответственно, компания смогла предложить ГП самые низкие цены среди всех поставщиков: 1,59 млн грн. за "скорые" типа B и 1,95 млн грн. за "скорые" типа C на базе Citroen Jumper.

"Но объем заказа для наших партнеров не был единственным фактором. Специальное ценовое предложение для проекта ГП "Медицинские закупки Украины" ООО "Пежо Ситроен Украина" сделало в рамках своей программы корпоративной социальной ответственности. Большинство поставщиков и подрядчиков пошли навстречу, понимая, что качественная, надежная и безопасная "скорая" завтра может спасти жизнь их родственника, друга или соседа. Поэтому стоит поблагодарить десятки компаний и сотни или даже тысячи украинцев, которые сделали такие цены реальными", – подчеркнул Кирилл Коморкин.

Несмотря на снижение цен на продукцию, ООО "Автоспецпром" полностью выполняет свои социальные обязательства. Компания является добросовестным налогоплательщиком. На предприятии постоянно трудоустроены несколько десятков высокопрофессиональных технических специалистов с большим опытом работы в автомобильной промышленности, инженеров-конструкторов и других специалистов.

ООО "Автоспецпром" призывает Верховную Раду, Кабинет министров, Министерство охраны здоровья и другие органы государственной власти продолжить практику устойчивого и прогнозируемого обновления парка "скорых" в Украине. В среднесрочной перспективе это позволит не только обеспечить систему экстренной медицинской помощи страны необходимым количеством надежного транспорта и сэкономить бюджетные средства, но и увеличить производство медицинского оборудования в Украине, что будет способствовать созданию рабочих мест, росту объемов уплаченных в бюджет налогов и т.д.

ООО "Автоспецпром" начало свою деятельность в 2012 году и сегодня является ведущим производителем автомобилей экстренной (скорой) медицинской помощи в стране. В конце ноября 2020 компания получила сертификат соответствия от европейского автогиганта PSA Groupe, став первым украинским производителем "скорых", который получил документ такого уровня.

Компания является главным поставщиком такого автотранспорта для государственных и частных медицинских учреждений Украины.

Автомобили скорой помощи производятся в типах А1, А2, В и С на шасси Citroën, Peugeot и Mercedes в полном соответствии с Государственным стандартом Украины (ГСТУ) 7032, который, в свою очередь, соответствует европейскому стандарту DIN EN 1789. Контроль качества продукции ведется в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 13485 (Менеджмент качества для медицинских приборов).

В апреле и мае 2020 года Groupe PSA вместе с "Автоспецпром" реализовали кампанию по оказанию помощи Министерству охраны здоровья Украины и региональным медицинским учреждениям в поддержании надлежащего технического состояния "скорых" брендов Peugeot и Citroën. Совместно компании отремонтировали 100 "скорых".

Groupe PSA (Peugeot Société Anonyme) – французская автомобилестроительная компания. Это второй по величине производитель автомобилей в Европе и владелец таких брендов как Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS Automobiles.