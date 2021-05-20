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20.05.2021, 10:45

Скоростной интернет в Харькове: особенности, подключение

Скоростной интернет в Харькове: особенности, подключение - Фото

Заказывая интернет в Харькове, также можно подключить и интерактивное телевидение от "Volia"

Безлимитный домашний интернет ― неограниченные возможности для всех членов семьи. Первым шагом его установки является выбор поставщика услуг, исходя из качества покрытия, наполнения тарифного плана и стоимости. В квартире можно провести интернет как проводной, так и беспроводной.   

Абонентам предлагается следующий вариант выхода в сеть:

  • Ethernet-кабель. Подключение возможно напрямую к сети или через Wi-Fi роутер и при наличии в доме широкополосного интернета. 

Заказывая интернет в Харькове, также можно подключить и интерактивное телевидение от "Volia", с вещанием каналов в HD-качестве. 

Интернет от официального провайдера: о преимуществах 

Новейшие телекоммуникационные технологии позволяют подключаться посредством оптоволоконных сетей, так и без использования проводных каналов. Компания "Volia" предлагает харьковчанам оба варианта с максимальной скоростью до 500 Мбит/с. Бесперебойная передача трафика обеспечивается технологией Ethernet ― отдельно выделенной линией. В список преимуществ, выделяющих провайдера, также входит:

  • наличие стандартных услуг + пакетные предложения;
  • простая регистрация и быстрая активация;
  • неограниченный объем трафика.

Обычно для подключения поставщики услуг требуют приобрести специальное оборудование, но при заказе в компании "Volia" они уже включены в стоимость. Пользователи получают скоростной интернет по доступным ценам.

Как подключиться? После выбора подходящего предложения, оставить заявку можно прямо на сайте или позвонить в контакт-центр. В случае заявки менеджер свяжется с вами по указанному контакту для подтверждения заказа и уточнения остальных деталей. 

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Теги: интернет, Харьков
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