Служба внешней разведки поздравила СБУ с 29-й годовщиной профессионального праздника

Офіцери української зовнішньої розвідки поділяють з Вами спільну відповідальність за долю української держави та українського народу у наших визвольних змаганнях. Українські розвідники щиро бажають Вам мужності та жертовності, відданості та креативності у виконанні покладених на Службу завдань. Здоров’я, особистого й людського щастя Вам, Вашим близьким і рідним!

Останні сім років є найскладнішими для нашої держави, оскільки під загрозою опинилася її територіальна цілісність і суверенітет. І сьогодні ситуація продовжує перебувати в найгострішій, найкритичнішій фазі боротьби за незалежність України. Нині гібридна війна триває глибоко всередині країни. І на Вас покладається велика відповідальність перед українським народом успішно протидіяти асиметричній агресії з боку Російської Федерації. Нові часи диктують нові завдання – розвивати свої спроможності та не втрачати ефективність під час виконання поставлених перед Службою завдань.

Сьогоднішня історія пишеться Вами. Ви – форпост оборони у нашій боротьбі за єдину та соборну Україну. А відтак Ваша здатність протидіяти гібридним загрозам та підривній діяльності щохвилини наближає нас до нашої європейської мети.

Україна розраховує на Ваш патріотизм, мужність та відданість, і пишається своїми кращими синами й доньками, які присвятили життя справі захисту Батьківщини.

СЛАВА УКРАЇНІ!

Голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій КОНДРАТЮК

https://szru.gov.ua/news-media/news/sluzhba-zovnishnoi-rozvidky-ukrainy-shchyro-vitaie-kolektyv-sbu-z-29-yu-richnytseyu-profesiinoho-svyata-1616630400000