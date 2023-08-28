Событие года: что покажут на осенней презентации Apple

Ждать презентацию осталось немного – пока точные данные не известны, но вероятно, что парад презентаций (а их будет сразу несколько) начнется уже 15 сентября.

Презентацию разделят на две части

Традиционно в Купертино проведут несколько ивентов – отдельный вечер будет посвящен iPhone 15, второй – другим гаджетом. Ожидается, что новый смартфон покажут 15 сентября. Чуть позже презентуют целый ряд других девайсов – предварительно это 15-дюймовые MacBook Air, iMac с процессорами М2, Ipad mini и Pro, а также новые Apple Watch.

Каким будет iPhone 15?

Обновления действительно будут грандиозными и коснутся абсолютно всех систем телефона. Начнем с того, что изменится сам состав "игроков" команды – вместо 4 моделей будет сразу 5. К уже знакомым по прошлому поколению добавится премиальный iPhone 15 Ultrа.

В флагманской и премиальной линейках задняя панель будет изготовлена из титана, что придаст максимальную защиту. Рамки вокруг дисплея станут еще тоньше, что позволит увеличить площадь экрана. Сохранится врезка Dynamic Island, но врезка изменит свою форму и будет размещаться в самом верху экрана. Экран будет всегда активным с функцией Always On.

Различия между базовыми и флагманскими моделями станут еще больше. Флагманы получат новый процессор, с которым гаджет будет в прямом смысле слова летать – его мощность поразит, обещают инженеры. Есть информация, что оперативная память достигнет рекордных 8 Гигабайт – на сегодняшний день таким объемом не может похвастать ни один смартфон в мире.

Камеры будут использовать абсолютно новый телескопический объектив с 10-кратным цифровым увеличением. Основные объективы выйдут с разрешением в 48 Мегапикселей.

Впервые на корпусе появится порт USB-C. Однако для зарядки привычнее и удобнее использовать беспроводную магнитно-индукционную зарядную систему MagSafe. К слову, автономное время работы немного вырастет.

Цены на пятнадцатые Айфоны будут на прежнем уровне – от 799 долларов в базовой модели. На Apple iPhone 15 стоимость в Киеве будет традиционно чуть выше, чем на американском рынке.

Где купить iPhone 15 в Украине?

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