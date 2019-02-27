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27.02.2019, 18:06

Сочинение VS эссе: какой жанр лучше развивает мышление

Сочинение VS эссе: какой жанр лучше развивает мышление - Фото

По словам экспертов, эссе – более творческая работа, в которой многое зависит от авторского осмысления темы

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В хорошей обучающей программе, чтобы максимально развить творческий потенциал человека, предусмотрены особые форматы - сочинение и эссе: сбор информации по каждому из них формирует определенные навыки и комплексно влияет на мышление. Но, несмотря на то, что сочинение и эссе в целом определенно схожи, эксперты все же расходятся во мнении, какой жанр наиболее эффективен для обучения.

Давайте разберемся в этом вопросе, изучив опыт наиболее развитого в образовательной сфере государства – США. В этой стране самостоятельная творческая работа студентов лежит в основе системы высшего образования, выпуская таким образом уникальные кадры с глубокими профессиональными знаниями.

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Чем отличается сочинение от эссе

Сочинение развивает письменную речь и учит грамотно формулировать собственные мысли, выстраивая из них логическое повествование. Формат сочинения предусматривает поверхностный анализ проблемы, на котором можно построить свое рассуждение.

Эссе – аргументированное рассуждение, где автор доказывает собственную точку зрения по выбранной проблематике. Цель эссе – заставить читателя самостоятельно порассуждать над проблемой и вызвать у него обратную эмоциональную реакцию.

По словам экспертов, эссе – более творческая работа, в которой многое зависит от авторского осмысления темы. Жанр эссе предусматривает формирование личной точки зрения с качественной и понятной аргументацией.

Как американские студенты пишут эссе

Краеугольный камень образовательной системы США - самостоятельное обучение, где эссе играет важнейшую роль: его часто задают в качестве домашнего задания, над которым надлежит работать в свободное время. Но у американских студентов, как и любых других, времени катастрофически не хватает: иногда из-за большой загруженности или параллельной работы, а иногда из-за банальной лени. А между тем, неподготовленное эссе сильно влияет на итоговую оценку.

В связи с этим (в качестве компромисса) в Интернете создаются площадки, где можно найти грамотных помощников в написании эссе. К примеру, на специальном сервисе grademiners.com за небольшое вознаграждение опытный райтер соберет, обработает и оформит в соответствующем формате любую академическую информацию. По мнению большинства студентов, это своего рода спасительный “план Б” на случай, если времени готовить эссе самостоятельно недостаточно.

Почему эссе так популярны в Штатах

Анализ проблемы и использование собственного опыта – вот основные преимущества эссе в качестве образовательного инструмента. Именно поэтому такой формат самостоятельной работы широко распространен в практике высшего образования в США. И не случайно. Жанр эссе учит:

  • использовать весь спектр авторский приемов для максимального эффекта: антитезу, иронию, инверсию и др.;

  • выстраивать предположения и использовать в своей речи риторические вопросы;

  • помогает развить стилистическую выразительность письма.

Другими словами, эссе помогает студентам настроиться на самодисциплину, развить индивидуальность, оставаясь в рамках правил, а преподавателям - точнее оценивать уровень знаний и творческие навыки своих подопечных.  

 

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Теги: эссе, сочинение
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