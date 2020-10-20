Социологи назвали лидеров предвыборной гонки в Кропивницком

выборы голосование(depositphotos.com)

Центр социально-политического мониторинга Ассоциации политтехнологов Украины, с 14 по 16 октября проводил изучение политических и электоральных настроений избирателей города Кропивницкого, путем проведения социологического опроса 1000 жителей города, которым исполнилось 18 лет по квотному принципу (изучалось мнение респондентов по гендерным и возрастным параметрам). Опрос проводился по всей территории города, в Крепосном и Подольском районах. Метод исследования: личное формализованное интервью согласно анкете ("face to face").

Результаты опроса показали, что, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то политические партии, кандидаты от которых баллотируются на должность мэра города, получили бы следующую электоральную поддержку:

• партия "Пропозиция" (Андрей Райкович) – 35,6%

• партия "Слуга Народа" (Ольга Ковалева-Алокили) – 23,4%

• партия "Перспектива города" (Артем Стрижаков) – 12,7%

• партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Анатолий Ларин) – 10,9%

• ВО "Батькивщына" (Александр Цертий) – 10,7%

• партия "Наш край" (Андрей Максюта) – 1,6%

• партия "Родной город" (Екатерина Шамардина) – 1,4%

• партия "За Будущее" (Ирина Озерная) – 1,1%

А кандидаты на должность городского головы получили бы следующую электоральную поддержку:

• Андрей Райкович – 39,0%

• Ольга Ковалева-Алокили – 26,8

• Стрижаков Артем – 15,1%

• Анатолий Ларин – 5,4%

• Александр Цертий – 5,2%

• Екатерина Шамардина – 2,0%

• Андрей Максюта – 1,8%

• Ирина Озерная – 1,5

Учитывая количество анкет и охваченную опросу территорию, выборка по городу вполне корректной и обеспечивает точность результатов в пределах погрешности +/- 2,8%.