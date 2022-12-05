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05.12.2022, 16:25

Спальник ЗСУ: как выбрать правильно

Цей матеріал також доступний українською
Спальник ЗСУ: как выбрать правильно - Фото

Как выбрать подходящий спальный мешок, учитывая изобилие моделей, материалов и температурных режимов? Как найти изделие по размеру, которое точно согр

Как найти изделие по размеру, которое точно согреет, и будет служить долго? А главное – на что обратить внимание, выбирая спальник для ВСУ?

Спальный мешок выбирать всегда непросто. Учитывать нужно и качество материалов, и размер, и то, устраивает ли конкретная модель. Без него не обойтись, ночуя без крыши над головой в путешествии, и даже в аэропорту или в карпатской колыбе. А если нужен спальник ЗСУ – задача усложняется в несколько раз, ведь от него будет зависеть комфорт военного. А сделать все, что возможно для комфорта армии – сегодня одна из наиболее актуальных задач.

Спальник ЗСУ: принципы выбора

Спальный мешок стоит выбирать под конкретные условия использования, и спальник для ВСУ – особенно. Учесть нужно каждую характеристику, чтобы найти подходящую модель:

1. Сезонность использования: зима, межсезонье, лето.

2. Температурный диапазон: он определяется стандартом EN 13537, и является достаточно объективным. Указывается обычно оптимальное, граничное и максимальное значения. Например, для демисезонного спального мешка эти значения могут быть равны +1, -4 и -18 градусов.

3. Форм-фактор спальника: кокон – наиболее распространенный и анатомический вариант, и спальник-одеяло с круговой молнией, который можно использовать в двух вариантах.

4. Материал утеплителя: синтетика обеспечивает теплоизоляцию и поддержание объема, а также легкий вес и влагозащиту. Подкладка может быть изготовлена из чистого хлопка.

Индивидуальный выбор спального мешка для ЗСУ

Важно учитывать длину и внутренний объем спальника, то есть – размер. Не все производители имеют широкую размерную сетку, чтобы спальник можно было покупать, как одежду. А ведь это актуально для крупных мужчин и мужчин баскетбольного роста. Вот почему важно правильно подобрать размер не только по ширине, но и по росту. Уважающие себя производители отшивают спальники с расширенной размерной сеткой и по надежным лекалам.

Для правшей и левшей возможно подобрать мешки с правой и левой молниями. На самом деле, к любому варианту легко привыкнуть, и главное, чтобы спальник был теплым и удобным в целом.

Можно отыскать варианты с капюшоном и без, а также сверхлегкий вариант, который без проблем поместится в рюкзак.

Главное, на что нужно обращать внимание – это комфорт и качество изделия. Оно должно быть пошито производителем, имеющим документально подтвержденное качество спальных мешков. В интернет-магазине "Моментум" вы сможете отыскать именно такие спальные мешки для ЗСУ.

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Теги: спальники, Моментум
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