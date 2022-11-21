Стальные прогнозы: что ожидает металлопрокат в ближайшее время?

Внезапные военные действия, как и пандемия, внесли свои коррективы во все сферы деятельности человека. Не исключением стала и металлургия, а точнее неотъемлемая ее отрасль, металлопрокат.

Тенденции

Бесспорно, что по сравнению с мартом-апрелем текущего года, как подтверждают специалисты рынка, на данный момент улучшения есть относительно общей потребности, но все же восстановление спроса на продукцию металлопроката полностью будет зависеть не только от покупательной способности украинцев, а в большей степени и от экспортных заказов.

Ожидания и предложения

С началом боевых действий продажи стали по-разному упали у всех операторов без исключения. Пропали запросы из-за рубежа, и в то же время существенно увеличилась доля импорта на рынке, расширилась география производителей металлопродукции. В основном это Турция, Китай и Европа, которые поставляли нержавеющие стали, рессорно-пружинный лист, и холоднокатаные рулоны, как с полимерным покрытием, так и оцинкованные. Бывали случаи завоза и черного х/к проката из Поднебесной. В марте и апреле, конечно же, актуальным был спрос на сталь для бронежилетов и рессорно-пружинные виды. Это относится, как к европейским бронесталям, которые уже идут закаленными с заводов, так и марок сталей, закаленных у нас для получения необходимой жесткости. К лету ситуация немного улучшилась, вернувшись к довоенному ассортименту, но возникали проблемы с логистикой и нехваткой топлива. На данном этапе внутри страны также происходят изменения на металлургическом рынке: например, Каменский завод расширил линейку продукции спец. профилем и кругами 30-36 мм.

Прогнозы

К зиме обычно спрос на сталь падает, в основном это касается арматуры, но по мере освобождения новых территорий можно надеется хоть на небольшое, но увеличение заказов. Поскольку металлотрейдеры открывают заново свои металлобазы на деоккупированных территориях, то таким образом можно будет говорить о новом сотрудничестве, как с поставщиками, так и клиентами.

Предложения

"Компания предоставляет услуги аналогичные сервису поиска дешевых билетов, сервису поиска недорого жилья – помогает найти людям необходимый металлопрокат по нужной цене. Плюс найти и сформировать сборную машину. Мы также представлены на многих площадках, платформах и интернет-магазинах. Для удобства нами создано приложение "Металлокалькулятор", которое помогает считать массу по длине и наоборот, а также сразу сделать заказ необходимой продукции. К тому же вопрос защиты окружающей среды стоит остро как никогда, так как температура Земли поднимается быстрее ожидаемых прогнозов. Я за декарбонизацию, хоть и в ущерб себестоимости и объёмам реализации товара. Выбросы влияют отрицательно и на здоровье живущих в округе людей." – говорит основатель и СЕО компании ООО "Тонмет Холдинг" Дмитрий Харламов.

В завершение можно сказать стихами:

У нас на рынке, как на фронте, неспокойно

Ракеты, грады и опять обстрел

То вроде ты "на пике", множишь тонны,

То "оп – уже ты не у дел!"

Но я скажу вам так: держите жесткость!

И будьте словно "марганец бор пять",

Ведь настоящего "металлиста" – красит скромность,

А не возможность все и всем продать.

Объять весь рынок никому не удавалось,

Как ни старайся у куда ни лезь!

Будь человеком ты клиенту, будь на радость!

Продать прокат, но не забыть оставить честь!