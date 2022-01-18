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18.01.2022, 13:00

Столичные налоговики и общественность наработали план мер по популяризации РРО/ПРРО

Цей матеріал також доступний українською
Столичные налоговики и общественность наработали план мер по популяризации РРО/ПРРО - Фото

"Ми розуміємо важливість змін щодо використання РРО/ПРРО для платників податків. Тому зараз проводимо активну роз’яснювальну кампанію, щоб адаптація платників до роботи з касовими апаратами відбулась успішно як для бізнесу, так і для ДПС" – наголосила начальниця Головного управління ДПС у м. Києві Злата Лагутіна під час зустрічі з представниками громадськості.

Начальницею Головного управління ДПС у м. Києві Златою Лагутіною, посадовцями ДПС Києва разом з представниками дорадчого органу при столичній податковій – Головою Громадської ради Олегом Добровольським та заступницею Іриною Нараєвською були напрацьовані подальші можливі шляхи взаємодії, що дозволять масштабувати та поглибити роз’яснювальну роботу серед платників щодо використання РРО/ПРРО.

Під час зустрічі Злата Лагутіна розповіла про напрацювання ДПС Києва у рамках проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів. Зокрема, підкреслила, що податківці столиці займають проактивну позицію і самі виходять до підприємців з тематичними роз’ясненнями.

Водночас, начальниця столичної податкової підкреслила важливість участі представників громадськості у роз’яснювальній кампанії, адже саме громадськість дає можливість податківцям отримати зворотній зв’язок від бізнесу і оперативно відреагувати на запити.

У свою чергу, представники Громадської ради висловили підтримку у проведенні активної роз’яснювальної роботи столичними податківцями.

"Ми чудово розуміємо важливість конструктивної взаємодії податкових органів і платників, підтримуємо позицію ДПС Києва у веденні масштабної роз’яснювальної роботи щодо переваг впровадження РРО/ПРРО та готові долучитися до її популяризації з боку громадськості", – підкреслив Голова Громадської ради Олег Добровольский.

Водночас, заступниця Голови Громадської ради Ірина Нараєвська висловила пропозиції щодо подальшої спільної роботи у зазначеному напрямку. Зокрема, запропонувала проведення спільних тематичних заходів. Ініціатива була підтримана. Спільні заходи будуть реалізовані найближчим часом.

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Теги: РРО/ПРРО, Злата Лагутина
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