Строим дом из керамоблоков

На смену традиционным строительным материалам приходят современные решения. Сегодня есть возможность быстро построить теплый и комфортный дом для жизни из экологически чистых элементов - керамоблоков.
Что такое керамический блок?
По составу и принципу производства блок похож на традиционный кирпич. Для изготовления используют натуральную глину, а готовую форму обжигают при высоких температурах. Различия заключаются в добавлении в сырую глину опилок и габаритах одного блока. ⠀
Форму блока придают с помощью экструдера. По размерам КЕРАМОБЛОК в несколько раз превышает традиционную красный кирпич. Количество пустот внутри одного блока может превышать 50% от общего объема элемента. Благодаря такой технологии производители получают стройматериал больших размеров с маленьким весом.
Керамоблок используют для возведения опорных стен, межкомнатных перегородок. Стройматериал делает дом теплым для проживания. Покупая качественные блоки, вы укладывайтесь в комфортный микроклимат здания, долговечность и прочность стен.
Почему стоит построить дом из керамоблока?
Terracot рекомендует использовать современные и качественные материалы для малоэтажного строительства. Блоки позволяют создать теплый и комфортный дом, который такой же долговечный, как и здания из традиционного кирпича, при этом будет качественно отличаться по ряду характеристик.
Преимущества керамоблоков:
С керамоблоки сводят как частные дома и коттеджи, так и многоэтажные здания. Натуральный материал, созданный с применением современных технологий, высоко ценят строители за удобство и уникальные технические характеристики.
Где купить керамический блок в Украине?
Качественные строительные материалы - это залог надежности и долговечности дома. Купить керамоблоки от проверенных производителей стоит в компании Terracot - ведущего поставщика стройматериалов из европейских и украинских заводов. В каталоге представлены блоки различных размеров для реализации любого архитектурного задания.
Выбирая керамический блок вместо кирпича, вы делаете дом теплым, прочным и долговечным, при этом экономите деньги и время. По качественным стройматериалами приглашаем в Terracot Украины.