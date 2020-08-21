Строим дом из керамоблоков

На смену традиционным строительным материалам приходят современные решения. Сегодня есть возможность быстро построить теплый и комфортный дом для жизни из экологически чистых элементов - керамоблоков.

Что такое керамический блок?

По составу и принципу производства блок похож на традиционный кирпич. Для изготовления используют натуральную глину, а готовую форму обжигают при высоких температурах. Различия заключаются в добавлении в сырую глину опилок и габаритах одного блока. ⠀

Форму блока придают с помощью экструдера. По размерам КЕРАМОБЛОК в несколько раз превышает традиционную красный кирпич. Количество пустот внутри одного блока может превышать 50% от общего объема элемента. Благодаря такой технологии производители получают стройматериал больших размеров с маленьким весом.

Керамоблок используют для возведения опорных стен, межкомнатных перегородок. Стройматериал делает дом теплым для проживания. Покупая качественные блоки, вы укладывайтесь в комфортный микроклимат здания, долговечность и прочность стен.

Почему стоит построить дом из керамоблока?

Terracot рекомендует использовать современные и качественные материалы для малоэтажного строительства. Блоки позволяют создать теплый и комфортный дом, который такой же долговечный, как и здания из традиционного кирпича, при этом будет качественно отличаться по ряду характеристик.

Преимущества керамоблоков:

ускоряет строительство в 2-3 раза;

снижает нагрузку на фундамент, благодаря меньшему весу пористых блоков;

уменьшает расходы на транспортировку строительного материала;

экономия на клеевых растворах, благодаря большим размерам;

делает стены "теплыми", поддерживая комфортный микроклимат зимой и летом;

прочность, что позволяет возводить коттеджи в несколько этажей;

улучшает шумоизоляцию, избавляя от уличных звуков.

С керамоблоки сводят как частные дома и коттеджи, так и многоэтажные здания. Натуральный материал, созданный с применением современных технологий, высоко ценят строители за удобство и уникальные технические характеристики.

Где купить керамический блок в Украине?

Качественные строительные материалы - это залог надежности и долговечности дома. Купить керамоблоки от проверенных производителей стоит в компании Terracot - ведущего поставщика стройматериалов из европейских и украинских заводов. В каталоге представлены блоки различных размеров для реализации любого архитектурного задания.

Выбирая керамический блок вместо кирпича, вы делаете дом теплым, прочным и долговечным, при этом экономите деньги и время. По качественным стройматериалами приглашаем в Terracot Украины.