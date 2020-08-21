Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
21.08.2020, 13:30

Строим дом из керамоблоков

Строим дом из керамоблоков - Фото

Terracot рекомендует использовать современные и качественные материалы для малоэтажного строительства

На смену традиционным строительным материалам приходят современные решения. Сегодня есть возможность быстро построить теплый и комфортный дом для жизни из экологически чистых элементов - керамоблоков.

Что такое керамический блок?

По составу и принципу производства блок похож на традиционный кирпич. Для изготовления используют натуральную глину, а готовую форму обжигают при высоких температурах. Различия заключаются в добавлении в сырую глину опилок и габаритах одного блока.

Форму блока придают с помощью экструдера. По размерам КЕРАМОБЛОК в несколько раз превышает традиционную красный кирпич. Количество пустот внутри одного блока может превышать 50% от общего объема элемента. Благодаря такой технологии производители получают стройматериал больших размеров с маленьким весом.

Керамоблок используют для возведения опорных стен, межкомнатных перегородок. Стройматериал делает дом теплым для проживания. Покупая качественные блоки, вы укладывайтесь в комфортный микроклимат здания, долговечность и прочность стен.

Почему стоит построить дом из керамоблока?

Terracot рекомендует использовать современные и качественные материалы для малоэтажного строительства. Блоки позволяют создать теплый и комфортный дом, который такой же долговечный, как и здания из традиционного кирпича, при этом будет качественно отличаться по ряду характеристик.

Преимущества керамоблоков:

  • ускоряет строительство в 2-3 раза;
  • снижает нагрузку на фундамент, благодаря меньшему весу пористых блоков;
  • уменьшает расходы на транспортировку строительного материала;
  • экономия на клеевых растворах, благодаря большим размерам;
  • делает стены "теплыми", поддерживая комфортный микроклимат зимой и летом;
  • прочность, что позволяет возводить коттеджи в несколько этажей;
  • улучшает шумоизоляцию, избавляя от уличных звуков.

С керамоблоки сводят как частные дома и коттеджи, так и многоэтажные здания. Натуральный материал, созданный с применением современных технологий, высоко ценят строители за удобство и уникальные технические характеристики.

Где купить керамический блок в Украине?

Качественные строительные материалы - это залог надежности и долговечности дома. Купить керамоблоки от проверенных производителей стоит в компании Terracot - ведущего поставщика стройматериалов из европейских и украинских заводов. В каталоге представлены блоки различных размеров для реализации любого архитектурного задания.

Выбирая керамический блок вместо кирпича, вы делаете дом теплым, прочным и долговечным, при этом экономите деньги и время. По качественным стройматериалами приглашаем в Terracot Украины.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Terracot, керамический блок
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 