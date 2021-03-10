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10.03.2021, 14:56

Студенты берутся улучшить экологическую ситуацию в украинской энергетике

Студенты берутся улучшить экологическую ситуацию в украинской энергетике - Фото

Конкурс новаторских идей "Первый всеукраинский Могилянский открытый Хакатон"

Украинский бизнес, медиа, Киево-Могилянская Академия при поддержке Минрегиона и КГГА анонсируют конкурс идей эко-проектов и проектов, которые призваны повысить эффективность энергетической отрасли страны – "1-й всеукраинский Могилянский Открытый Хакатон"

Суть проекта

Устаревшая технологическая база энергетической промышленности Украины наносит сильный удар по экологической ситуации в стране, а современные решения медленно вводятся в эксплуатацию. И со временем такое положение вещей угрожает экологической катастрофой в будущем. Мы нуждаемся в изменениях, но не сможем измениться, если наша молодежь не станет другой. Другой — за сознанием. По отношению к Природе и Обществу. С проактивной позицией, стремлением к изменениям и наличием компетенций для того, чтобы эти изменения провести.

Национальный университет Киево-Могилянская Академия совместно с энергокомпанией "Мегайтрейдинг " и при поддержке Минрегиона и КГГА, украинских медиа инициировали конкурс новаторских идей "Первый всеукраинский Могилянский открытый Хакатон". Студенты и молодежь, которые примут участие в Хакатоне, должны представить инновационные идеи и решения в сферах экологии, энергетики и общества, а их проекты могут получить соответствующую экспертизу и поддержку от организаторов и партнеров.

Проект организован при активном участии украинских медиа — крупнейший украинский независимый деловой новостной интернет-портал Liga.net, самое крупное украиноязычное онлайн-издание для молодежи Studway.com.ua, нефтегазовый и энергетический портал expro.com.ua, информационно-аналитический портал hvylya.net , важные новости новой энергетики elektrovisti.net, украинское отраслевое медиа kosatka.media, а также бизнес-партнерства — поставщика электроэнергии для предприятий "Мегатрейдинг", глобальной мультисервисной платформы Dylyver (Диливер), Ассоциации экспертов устойчивого развития (ASDE), консалтингового агентства Гудман Эффект консалтинг, коммуникационного агентства Trembita PR, агентства комплексной интернет-маркетинга Webbranding.

Условия Хакатона

Начиная с 10 марта все желающие смогут подать свои проекты по девяти приоритетным направлениям:

  • разумное потребление энергии
  • инфраструктура для электротранспорта
  • "зеленое" предпринимательство
  • шеринговые модели общего пользования
  • модели локальной переработки мусора
  • экология человека и окружающей среды
  • адаптивные модели локального внедрения ВИЭ
  • перспективные модели коммерциализации инноваций
  • социальные инициативы и проекты в сфере образования, науки, культуры.

Таймлайн мероприятия

1 этап — до 25 марта. Состоится прием заявок участников с их идеями инновационных проектов.

2 этап — Экспертное жюри начнет отбор в финал.

1 апреля будут объявлены финалисты. Авторы должны подготовиться к защите.

3 этап — 10 апреля будет проведена презентация финальных проектов, а также бизнес-игра. 

Среди призов

Предоставляется стипендия для покрытия первого года обучения на магистериуме, стипендия на пребывание в Могилянской Летней Школе Лидеров, трудоустройство в профильной компании. Кроме того, по решению бизнес-партнеров Хакатона, наиболее интересные проекты могут получить развитие и инвестиции.

Что говорят организаторы?

Андрей Китаев, соавтор идеи Хакатона и руководитель Центра энергоменеджмента Могилянки: "Украина имеет запрос на компетентное лидерство. По нашему замыслу, Могилянский Открытый Хакатон должен стать окном возможностей для студентов, которые хотят реализовать себя в такой способ. Работая с проектами они не смогут стать звездами YouTube, но они получат реальный шанс изменить мир вокруг себя" . "Наш Конкурс-Хакатон направлен на то, чтобы найти одаренную молодежь. Он будет способствовать дальнейшему развитию разработок в сфере экологии, энергетики и общества, а также станет толчком к распространению подобных социальных и бизнес-проектов на территории Украины. К тому же станет толчком для развития инновационной экосистемы вокруг украинских университетов", — добавляет Юлия Щербанева, топ-менеджер компании-организатора конкурса Мегатрейдинг.

Узнать больше детальной информации можно на сайте: https://kma-hackathon.com/

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Теги: энергоэффективность, киево-могилянская академия, Хакатон
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