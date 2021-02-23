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23.02.2021, 15:24

Свежесть и чистота – основа для эффективного моющего средства

Свежесть и чистота – основа для эффективного моющего средства - Фото

В поисках действенного стирального порошка необходимо обратить внимание на основные его виды

Покупая стиральный порошок все стремятся получить хороший результат после применения. Широкий выбор стиральных средств можно найти на сайте интернет магазина Watsons, который доступен по ссылке https://www.watsons.ua/. В поисках действенного стирального порошка необходимо обратить внимание на основные его виды.

Виды стиральных средств

  • Стиральный порошок – это средство для стирки тканевых изделий. Самые распространенные среди средств для стирки, поскольку имеет доступные цены и неплохое качество для вывода грязи из тканей. Однако иногда от порошка могут оставаться белые разводы.
  • Жидкое средство – имеет разреженную основу. Такой способ является экономическим, бережно удаляет пятна с тонких и деликатных тканей. Имеет данное средство и более высокие цены по сравнению с обычными стиральными порошками. В составе жидких веществ нередко бывают бальзамы для смягчения, а также фиксаторы для цвета. Температура стирки для таких препаратов должна быть 30-40 ° C, тогда загрязнения удаляются лучше.

Стиральные порошки имеют свою классификацию по набору компонентов в составе. Делятся они на органические и неорганические.

Неорганические

  • Поверхностно-активные вещества – ответственные за удаление грязи с вещей. Поскольку, чем больше в составе моющих средств содержится ПАВов, тем лучше они удаляют грязь и пятна, но при этом они крайне опасны для здоровья людей. Чтобы увидеть сколько ПАВов в порошке нужно вспенить его, больше пены, тем больше их показатель. Рекомендуемая температура для стирки с такими средствами 50-60 ° C.
  • Фосфаты – вещества для смягчения жесткости воды, используемых для повышения эффективности ПАВов. Они также вредны для здоровья.
  • Фосфонаты – их также применяют для смягчения воды. Однако, они оказывают менее вредное воздействие, чем соединения с фосфатов.
  • Натрий гипохлорит – содержится в средствах для отбеливания. Это соединение прекрасно отбеливает, а также действует как антисептическое и дезинфицирующее средство. Однако этот элемент оказывает негативное влияние на живые организмы.
  • Ароматизаторы – дарят выстиранной одежде ароматы свежести.
  • Фталаты – вспомогательные вещества для содержания ароматизаторов. Благодаря им приятный запах после стирки остается на вещах дольше.
  • Полимеры – это особые химические соединения, которые не допускают грязи из моющего раствора еще раз пристать к тканям.
  • Биопорошок – имеет в составе энзимы, особые ферменты, используемые для расщепления пятен белковой природы, такие как: шоколад, кровь, молоко. Для лучшего действия этих ферментов необходимо стирать в температуре 40-50 ° C.
  • Бесфосфатные порошки – не включают в себя соответственно фосфатные соединения, а также энзимы, хлор, а количество ПАВ в нем меньше, чем в обычных порошках. Такой продукт значительно безопаснее, ведь не оказывает большой вред на здоровье. На рынке моющих средств продаются по более высоким ценам.

Органические

Созданные без добавления ПАВов, фосфатов и других вредных элементов. Такой порошок содержит компоненты, изготовленные из растительного происхождения. Ароматизаторы тоже входят в их состав, однако здесь используются масла и масла из корней растений, семян или листьев. Органические порошки имеют преимущества как для здоровья людей, так и окружающей среды. Эти средства заботятся о цвете вещей и не оставляет на них химические соединения.

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Теги: watsons
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