Тайные закупки: банки немного улучшили потребкредитование

Незважаючи на незначні поліпшення, українські банки все ще не дотримуються багатьох положень Закону України «Про споживче кредитування». Жоден з досліджених банків не отримав повністю позитивної оцінки за дотримання вимог закону 2017 року, що свідчить про те, що перед банками ще довгий шлях до клієнто-орієнтованих практик. Найчастіше порушення законодавства стосувалися розкриття інформації на переддоговірному етапі, незаконних умов договорів, розрахунку реальної вартості кредиту та питань послуг третіх осіб. Обов’язкове страхування для надання кредитів на особисті потреби на суму 5 000 - 5 500 грн, яке вимагалося 14 банками із 20 учасників дослідження методом «таємного покупця», все ще є серйозною проблемою. При укладанні кредитного договору споживачам відмовляли у їхньому законному праві обирати страхову компанію. Вимога банків укладати договори страхування також значно підвищує фактичні витрати за кредитом. За кредитними договорами, укладеними «таємними покупцями», заявлена реальна річна процентна ставка банків (враховує всі платежі на користь банку та не враховує страхування) становила від 54% до 338%, а середня ставка складала 119%.

Дослідження свідчить про те, що розвитку споживчого кредитування в Україні заважають брак прозорості та приховані витрати. Найкращим кредитом є кредит з найменшою реальною процентною ставкою, яка враховує всі платежі та комісійні винагороди.

Для візитів методом «таємного покупця» було відібрано 20 банків (у тому числі 15 банків з обсягом споживчих кредитів понад 500 млн. грн) у 6 великих містах України. Всього було зроблено 71 візит, у результаті яких було укладено договори про споживчий кредит. Спеціально навчені виконавці дослідження звертали увагу на такі аспекти: рекламні/інформаційні матеріали, надання усної інформації консультантами банків, етап, на якому розкривалася інформація, укладання договору та погашення кредитів.

Юлія Вітка, заступник керівника Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», сказала: «Це наше третє дослідження у сфері споживчого кредитування. Його результати є незадовільні, але вони не здивували нас. Виконання банками та іншими кредиторами чинного законодавства є фактично добровільним. Але це зміниться у січні 2020 року, коли наберуть чинності норми нового закону про захист прав споживачів, які передбачають санкції за порушення у сфері споживчого кредитування. Банкам треба підготуватися».

«Ми розуміємо, що на зміну культури кредитування в Україні у відносинах між банками та споживачами фінансових послуг потрібен час. Отже, у партнерстві з провідними банками та ЛІГА.net ми впроваджуємо на новому веб-сайті порівняння кредитів такі принципи, як Чіткість, Точність, Відповідальність та Простота. ЛІГА.Money буде справедливо та прозоро формувати ренкінг банківських кредитних продуктів за реальною вартістю кредиту та якісною оцінкою щодо поваги до прав споживачів. Вважаємо, що це сприятиме клієнто-орієнтованості банківських послуг, підвищенню рівня фінансової грамотності та зробить вартість кредитів більш конкурентною», – зазначив керівник Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Роберт Бонд.

Дмитро Бондаренко, генеральний директор Групи Компаній «ЛІГА», CEO Ligamedia, сказав: «Місія проекту – розвивати культуру фінансового планування бюджету та грамотного використання кредитів. Ми розробили спеціальну рубрику, ЛІГА.Money, де буде багато освітніх матеріалів, це буде така собі «Фінансова грамотність для кожного українця». Ми сподіваємось, що це допоможе нашим читачам краще розуміти, як працюють фінансові інструменти і бути більш вимогливими до банків. Наше завдання – зробити ринок кредитів більш цивілізованим, відкритим і дружнім до споживача. Він має стати способом планування майбутнього та інвестиційним планом».

USAID є однією з провідних установ світу у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів належного врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров'я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за телефоном: +38 (044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на веб-сайт: http://www.usaid.gov/ukraine або на сторінку у Фейсбук: https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» (жовтень 2016 року – грудень 2020 року) підтримує реформування фінансового сектору в Україні та надає допомогу за такими напрямами: побудова довіри до банківського сектору; реформування законодавчої та нормативної бази; розширення доступу до фінансів у небанківському фінансовому секторі; розширення застосування електронних фінансів; сприяння залученню населення до фінансових ринків та захисту прав споживачів фінансових послуг. За додатковою інформацією про Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» та його діяльність, просимо звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю за телефоном: +38 (044) 237-02-10. Також пропонуємо завітати на нашу веб-сторінку: http://www.fst-ua.info/en/ та нашу сторінку у Фейсбук: https://www.facebook.com/FSTProject.