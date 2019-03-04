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04.03.2019, 10:11

Tenda расширяет линейку mesh маршрутизаторов

Tenda расширяет линейку mesh маршрутизаторов - Фото

Тенда представила очередную новинку с поддержкой mesh

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Серия mesh маршрутизаторов от Тенда получила название Nova. В прошлом году компания представила две модели mesh маршрутизаторов – это Nova MW6 и MW3.

Линейка mesh маршрутизаторов Тенда расширяется, и компания в очередной раз представила новинку – Nova MW5s. Устройство поставляется в разной комплектации – 2 и 3 блока (узла) в упаковке.

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Три кубика Nova MW5s готовы покрыть wi-fi сетью до 350 кв.м. Более того, в случае необходимости сеть можно расширить, добавив дополнительные узлы. Сеть можно увеличить до 6-ти блоков, и таким образом, обеспечив помещение до 550 кв.м. стабильным и надежным wi-fi соединением.  

Так, в комплекте из трех узлов, один оснащен гигабитными портами, два остальных – стомегабитные. Это позволяет получить доступ к интернет сети на скорости до 200 мбит/с. Благодаря гигабитным портам, пользователь может наслаждаться всеми преимуществами широкополосного интернета: 4К видео, онлайн игры, музыка, передача «тяжелых» файлов.  

Устройство оснащено 1ГГц чипом с поддержкой технологии MU-MIMO и способно предоставить одновременное подключение к wifi сети для 60-ти девайсов. Также режим повышенной производительности (Capacity-oriented Mode), который активируется через мобильное приложение, обеспечит работу сети без эффекта «замирания» даже при большом количестве подключенных гаджетов.

Благодаря технологии Beamforming, сигнал направляется непосредственно на принимающее устройство, и таким образом, усиливает работу сети и уменьшает помехи. 

Встроенные двухдиапазонные антенны, и также внешние усилители мощности улучшают прием и передачу сигнала, а также обеспечивают проникновение сигнала сквозь препятствия.  

Устройство оснащено 1ГГц чипом с поддержкой технологии MI-MUMO и способно предоставить одновременное подключение к wifi сети для 60-ти девайсов. Также режим повышенной производительности (Capacity-oriented Mode), который активируется через мобильное приложение, обеспечит работу сети без эффекта «замирания» даже при большом количестве подключенных гаджетов.  

Благодаря заводским настройкам процесс настройки MW5s максимально упрощен: дополнительные блоки достаточно включить в электросеть, и они автоматически подключатся к существующей mesh сети.

Nova MW5s – стильный и красивый гаджет, привнесет красоту и эстетику в любой дом или офис, а также создаст комфортные условия для использования интернет сети.

Розничная рекомендованная цена для MW5s (2 блока) – 3499 грн., для 3-х – 4899 грн. 

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Теги: Tenda
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