Тендерная документация на строительство дорог: картелизации или упорядочивание

В правительстве готовят новые тендерные требования к участникам рынка, по ремонту и строительству автомобильных дорог. Внедрение Укравтодором искусственных ограничений вообще закроет возможность десяткам известных компаний участвовать в тендерах.
Закрытие рынка от свободной конкуренции вредит евроинтеграционным процессам Украины и создает риски картелизации рынка незначительным количеством игроков.
О том, как новые реалии могут истребить дорожную индустрию и почему новая инициатива является дискриминационной будет обсуждаться во время круглого стола.
Спикеры:
Организатор: Всеукраинская дорожная Ассоциация
Дата: 3 марта 2020, 14:00
Место: улица Дорогожицкая, 8, Конференц Холл UBI
Регистрация: https://cutt.ly/JrMjhPA
По вопросам участия: (097) 834 86 33
Для СМИ: (073) 318 98 76