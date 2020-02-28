Тендерная документация на строительство дорог: картелизации или упорядочивание

В правительстве готовят новые тендерные требования к участникам рынка, по ремонту и строительству автомобильных дорог. Внедрение Укравтодором искусственных ограничений вообще закроет возможность десяткам известных компаний участвовать в тендерах.

Закрытие рынка от свободной конкуренции вредит евроинтеграционным процессам Украины и создает риски картелизации рынка незначительным количеством игроков.

О том, как новые реалии могут истребить дорожную индустрию и почему новая инициатива является дискриминационной будет обсуждаться во время круглого стола.

Спикеры:

Президент Всеукраинской дорожной Ассоциации, Артем Гриненко: "Типовая тендерная документация - от идеи очистки, к уничтожению индустрии". Аналитика рынка строительства дорог. Консультант ЕБРР, Международный консультант по публичных закупок, Александр Шатковский. Проект “Лига антитраста”: Агия Загребельская, Юрий Николов и Анна Артеменко - “Дороги UA-2020: дискриминация, картелизация или упорядочивание?” Глава Укравтодора, Александр Кубраков (приглашен) Директор ГП "ГосдорНИИ", Артем Безуглый Глава Антимонопольного комитета Украины, Юрий Терентьев (приглашен) Первый заместитель Министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Павел Андреевич Кухта (приглашен) Депутат ВРУ, Юрий Корявченков Депутат ВРУ, Игорь Колыхаев

Организатор: Всеукраинская дорожная Ассоциация

Дата: 3 марта 2020, 14:00

Место: улица Дорогожицкая, 8, Конференц Холл UBI

Регистрация: https://cutt.ly/JrMjhPA

По вопросам участия: (097) 834 86 33

Для СМИ: (073) 318 98 76