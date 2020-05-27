ТОП-10 университетов США с дешевым обучением

Американское высшее образование признано очень качественным и дорогим, с обоими фактами не поспорить. Однако украинские студенты не всегда в состоянии платить большие суммы брать различные займы. Тогда на помощь им придут колледжи и университеты, которые предоставляют возможность учиться дешево или даже бесплатно.

Как скидка и стипендия?

Колледжи и университеты, которые мы далее рассмотрим, обычно не оставляют своих выпускников с долгами за обучение. Снизить стоимость образования или полностью покрыть все расходы помогают стипендии, которые дают сами вузы или специальные организации. Цель - помочь получить высшее образование всем, кто этого реально нуждается и заслуживает.

Обзор колледжей и университетов

Рассмотрим десятку вузов, в которых можно качественно, с удовольствием учиться и практически не тратить средства:

Колледж Берея , названный в честь города на юге США. Заведение основано в 1855 году и является одним из первых со смешанным расовым типом. Каждый студент получает около 25000 долларов стипендии для оплаты обучения. Другие расходы можно покрыть за счет работы на территории колледжа. Все студенты заняты около 15 часов в неделю на оплачиваемой практике.

Колледж Элис Ллойд - университет свободных искусств в штате Кентукки. Здесь популярные направления бизнес, производство, развитие человека. Обучение здесь может быть платным, однако редк о выпускник остается с долгами. Во-первых, все студенты обеспечены личными ноутбуками. Во-вторых, они работают определенное количество часов в неделю для оплаты счетов.

Институт Уэбба - бакалавратна я инженерная школа частной формы, здесь учат военно-морской архитектуре и морской инженерии. Полное обучение длится четыре года, студенты имеют полные стипендии и живут в имениях. Это высококачественная инженерное образование, в рамках которо го можно брать интересные платные курсы или программы стажировки.

Колледж Озаркив. Это христианск ое заведение, принадлежит к пресвитерианской церкви. Имеет консервативный характер и определяется тем, что активно привлекает студентов к работе. Так они лишаются оплаты за обучение и проживание. Чаще всего здесь учатся не состоятельны студенты. Довольно популярны направления бизнес, педагогика, образование.

Институт музыки Кертиса. Это консерватория в Филадельфии, предлагает степень бакалавра музыки, музыкальной оперы и т.д. Все студенты имеют стипендию.

Городской университет Нью-Йорка - крупнейшая городская университетская система США. Она основана в 1961 году и содержит 24 кампусы: старшие колледж и , общественные колледж и , аспирантуру. Здесь можно учиться, получая стипендию, а также трудоустроиться после получения диплома.

Служебные академии США. Эта система состоит из пяти объединенных академий. Каждый студент обеспечен стипендией - ежемесячной оплатой. В этом случае на бесплатное образование следует больше надеяться гражданам страны, чем иностранцам.

Университеты штата Вашингтон. Несколько вуз ов предлагают стипендии для жителей штатов, которые отвечают грантовым требованиям. В некоторых случаях иностранцы имеют финансовую помощь, если не в состоянии полностью оплачивать обучение.

Инженерный колледж Франклина В.Олин - частное заведение в штате Массачусетс. Здесь можно учиться на бакалавра со скидкой в ​​50%. Для украин цев и других иностранцев дополнительно действует программа стипендий.

Колледжи Дип Спринг - небольшо е частн ое заведение со свободными искусствами. Особенность в том, что он расположен в изолированной долине в штате Калифорния. Это самый маленький вуз в этой стране, потому что одновременно его посещают не более 30 студентов. Один из них имеет полную стипендию в около 50 000 долларов. Все остальные могут параллельно работать на ферме, чтобы оплачивать свое обучение и жилье. Такое образование позволяет получить степень бакалавра.

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