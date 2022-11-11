ТОП 5 сайтов для поиска работы в Англии

Великобритания — экономически стабильный и популярный регион трудоустройства среди украинцев. Страна позволяет иностранцам не только доступно и быстро получить работу, а также: карьерный рост, практику английского языка, возможность путешествовать и переехать за рубеж.

Соискатели без опыта и квалификации часто ищут сезонную в Англии. Например, можно устроиться сборщиком цветов или фруктов в теплицах. Востребованы комплектовщики, официанты, горничные. Трудоустроиться в стране могут кадры с опытом и навыками в сферах ИТ, маркетинга, финансов, грузовых перевозок и не только. Специалистам предоставляется конкурентная заработная плата, карьерный рост, оплачиваемый отпуск и доплаты за переработки.

Но через какие проверенные сайты проще всего получить вакансию в Англии? Рассмотрим пять самых популярных ресурсов для трудоустройства за рубежом для кадров с разными навыками, опытом работы и уровнем знания иностранных языков.

Layboard.com

Основная сложность поиска вакансий за рубежом — большой спектр предложений и неопытность многих соискателей. Высокий риск мошенничества усложняет процесс трудоустройства. Layboard предлагает тысячу разнотипных вакансий с удобными критериями выбора: регионом, уровнем заработной платы, графиком, требованиями к навыкам, возрасту и т.д. Например, есть возможность искать предложения работы только в одной Польше, с окладом от 1200 евро с минимальной квалификацией.

Также, на портале публикуются актуальные новости об трудоустройстве за границей, полезные статьи и рекомендации как для новичков, так и для опытных соискателей.

LinkedIn

Социальная сеть нацелена на квалифицированных кадров с целью установления деловых контактов и поиска вакансий по всему миру. Пользователь публикует свое резюме (CV), указывает интересы, навыки и пожелания к новым предложениям работы. Поиск предложений может быть пассивный (в ожидании обратной связи от рекрутеров) или активный согласно опубликованных на портале вакансий.

Для удобства пользователей доступна мобильная версия сайта. Получить обратную связь от HR возможно в личных сообщениях или напрямую по указанному в профиле почтовому ящику.

Reed

Один из самых первых порталов по поиску работы в Англии, функционирующий с 1995 года. Особенность — позиционирование не как посредником, а площадкой для коммуникации между специалистами и работодателями. Пользователю необходимо зарегистрироваться и заполнить профиль. По завершению данного этапа будет доступна опция отклика на публикуемые предложения работы.

Totaljobs

Ежегодно портал посещают более 6 миллионов пользователей, желающих получить вакансий в Соединенном Королевстве (преимущество – в Лондоне). Поиском персонала на ресурсе заняты не только частные лица, предприниматели, а также международные корпорации. Сортировать объявления возможно по удобным фильтрам, критериям.

Есть возможность скачать мобильное приложение и получать оповещения об новых вакансиях.

Adzuna

Сервис популярен среди желающих найти высокооплачиваемую работу в Англии. Платформа прозрачна для пользователей и позволяет найти вакансию в разных регионах и сферах труда.

Цель команды Adzuna заключается в борьбе с обесцениванием человеческого ресурса. Основная задача — предоставление возможности для разнопрофильных специалистов найти желаемые предложения от работодателей с комфортными условиями труда. Для публикации CV новым пользователям следует пройти регистрацию. Выбирать вакансии возможно по специализации и региону.