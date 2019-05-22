Торги УЭБ показали снижение цен природного газа

На торги 21 мая три компании, а именно ПГНК, Украинская буровая компания и Крафт Энерджи, выставили на продажу всего 3 млн. куб. м. природного газа. Средневзвешенные стартовые цены составляли около 7000 грн. за ресурс июня, 6990 грн. за ресурс мая и 6990 за ресурс в ПХГ. Следует отметить, что на торгах присутствовала высокая конкуренция на реализуемые ресурсы в разрезе их видов.

По результатам торговой сессии, газ ресурса июня 2019 года был реализован по средневзвешенной цене 6860 грн., что на 260 грн. или почти на 4% меньше цены ресурса июня в предыдущей торговой сессии. Таким образом, средневзвешенная стоимость тысячи кубических метров ресурса июня, по состоянию на 21 мая, по результатам всех предыдущих заключенных договоров установлена на уровне 6939 грн. за тыс. куб. м.

Реклама

"Все три компании-инициаторы торгов являются постоянными участниками биржевых торгов по направлению "Природный газ" на Украинской энергетической бирже. Сегодня, среди прочего, была в очередной раз доказана эффективность работы по объединению торговых сессий в одну для повышения конкуренции и уменьшения финансовой нагрузки для участников. Снижение цен полностью соответствует общеевропейским тенденциям и еще раз подтверждает высокий уровень взаимосвязи украинского и европейского рынков", - прокомментировал результаты последних торгов Генеральный директор Украинской энергетической биржи Александр Коваленко.