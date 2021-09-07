Товарное соседство: как правильно хранить разные продукты в холодильнике

Положил в холодильник и хорошо! Или для хранения пищи в нем есть определенные правила?

С этим вопросом мы обратились к консультантам интернет-магазина Eldorado, которые рассказали нам об особенностях загрузки холодильной техники продуктами.

Рыба и овощи: безопасно ли такое соседство?

Чтобы все продукты сохранили пригодность к употреблению, их следует хранить по правилу: "Каждому своя полочка". Тем более, производитель уже предусмотрел для разных видов продуктов отдельное место с оптимальным температурным режимом.

Овощи и фрукты имеют собственные "апартаменты" – отдельный выдвижной ящик. Поскольку они составляют основу рациона, нужно заботиться о правильном их хранения. "Зона свежести" есть в холодильниках брендов Bosch, Beko, LG, Samsung, Whirlpool. Кстати, цена холодильника с отдельным овощным отсеком невысока – от 5 999 грн.

Некоторые продукты не нужно хранить рядом, а именно:

сырую и приготовленную пищу;

различные сорта фруктов вперемешку – это ускорит их гниение;

колбасные и сырные изделия с овощами и фруктами;

рыбу и капусту с фруктами, соседство с овощами допустимо.

И еще: мясо и рыбу желательно фасовать в отдельные крафт или зип-пакеты и класть во фреш-зону, а готовые блюда перекладывать в стеклянные контейнеры или оставлять в посуде приготовления с крышкой.

Хорошо, когда сыры и колбасы обмотаны пергаментом. Но самая безопасная тара для хранения пищи – вакуумный контейнер.

Место для кисломолочных продуктов

В закрытой таре кефир и йогурт могут храниться в холодильном шкафу до конца срока годности. В открытой упаковке срок годности – до 2 суток.

Для молочной продукции есть отдельная зона на верхних ярусах. Хранят бутылки и в боковых дверях. В частности, в дверях модели Samsung RB37J5000WW/UA есть 4 съемных контейнера, которые легко приспосабливаются для хранения бутылок разной высоты.

Важно, чтобы рядом не находились ароматные продукты, потому что йогурт и кефир быстро поглощают посторонние запахи.

Сыр и сливочное масло

Твердые сыры выдерживают в холоде весь срок годности, но в открытой упаковке быстро подсыхают и "заветриваются".

Масло хранится до 35 суток, в морозилке этот срок продлевается до 75 суток и более.

Куда положить свежую зелень

В вашем холодильнике есть "зона влажности"? Если да, зелень хранится в идеальной среде. В герметичных отделениях автоматически поддерживается температура около 0° и влажность 95% для лучшего сохранения витаминов.