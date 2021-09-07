UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
07.09.2021, 17:41

Товарное соседство: как правильно хранить разные продукты в холодильнике

Цей матеріал також доступний українською
Товарное соседство: как правильно хранить разные продукты в холодильнике - Фото

Положил в холодильник и хорошо! Или для хранения пищи в нем есть определенные правила? 

С этим вопросом мы обратились к консультантам интернет-магазина Eldorado, которые рассказали нам об особенностях загрузки холодильной техники продуктами.

Рыба и овощи: безопасно ли такое соседство?

Чтобы все продукты сохранили пригодность к употреблению, их следует хранить по правилу: "Каждому своя полочка". Тем более, производитель уже предусмотрел для разных видов продуктов отдельное место с оптимальным температурным режимом.

Овощи и фрукты имеют собственные "апартаменты" – отдельный выдвижной ящик. Поскольку они составляют основу рациона, нужно заботиться о правильном их хранения. "Зона свежести" есть в холодильниках брендов Bosch, Beko, LG, Samsung, Whirlpool. Кстати, цена холодильника с отдельным овощным отсеком невысока – от 5 999 грн.

Некоторые продукты не нужно хранить рядом, а именно:

  • сырую и приготовленную пищу;

  • различные сорта фруктов вперемешку – это ускорит их гниение;

  • колбасные и сырные изделия с овощами и фруктами;

  • рыбу и капусту с фруктами, соседство с овощами допустимо.

И еще: мясо и рыбу желательно фасовать в отдельные крафт или зип-пакеты и класть во фреш-зону, а готовые блюда перекладывать в стеклянные контейнеры или оставлять в посуде приготовления с крышкой. 

Хорошо, когда сыры и колбасы обмотаны пергаментом. Но самая безопасная тара для хранения пищи – вакуумный контейнер.

Место для кисломолочных продуктов

В закрытой таре кефир и йогурт могут храниться в холодильном шкафу до конца срока годности. В открытой упаковке срок годности – до 2 суток. 

Для молочной продукции есть отдельная зона на верхних ярусах. Хранят бутылки и в боковых дверях. В частности, в дверях модели Samsung RB37J5000WW/UA есть 4 съемных контейнера, которые легко приспосабливаются для хранения бутылок разной высоты.

Важно, чтобы рядом не находились ароматные продукты, потому что йогурт и кефир быстро поглощают посторонние запахи.

Сыр и сливочное масло

Твердые сыры выдерживают в холоде весь срок годности, но в открытой упаковке быстро подсыхают и "заветриваются". 

Масло хранится до 35 суток, в морозилке этот срок продлевается до 75 суток и более.

Куда положить свежую зелень

В вашем холодильнике есть "зона влажности"? Если да, зелень хранится в идеальной среде. В герметичных отделениях автоматически поддерживается температура около 0° и влажность 95% для лучшего сохранения витаминов.

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: холодильник
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 