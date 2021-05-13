Трамплин к равенству: пострадавшие от домашнего насилия женщины получат новую профессию

11 мая 2021 года, Киев, состоялась презентация IT курсов для женщин, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и для пострадавших от домашнего насилия. Курсы позволят им получить новую конкурентную специальность и возможность трудоустройства для экономической независимости. Мероприятие прошло в рамках проекта "Трамплин к равенству", который реализует UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения в Украине при финансовой поддержке Швеции и при содействии Офиса Вице-премьерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Ежегодно почти 600 женщин погибает в результате домашнего насилия, а экономические потери от гендерно-обусловленного насилия составляют 208 млн долларов в год. В период эпидемии COVID-19 сочетание вынужденного пребывания дома, финансового давления и потери привычного ритма жизни создают благоприятные условия для домашнего насилия: в течение первого месяца карантина, введенного в связи с эпидемией COVID-19, национальная "горячая линия" по противодействию домашнему насилию зафиксировала увеличение количества звонков на 93%, причем 95% обращений поступили от женщин и девушек. Риск гендерно-обусловленного насилия особенно высок для женщин из уязвимых категорий населения, которые в значительной степени зависят от внешней поддержки и помощи.

Выйти из круга насилия женщинам часто мешает именно экономическая зависимость от обидчика. Для решения этих проблем UNFPA Украина в партнерстве с IT школами Beetroot Academy (Киев) и Logos IT Academy (Львов) проводит IТ курсы, целью которых является расширение возможностей трудоустройства женщин, пострадавших от домашнего насилия. В рамках проекта 350 женщин получат новую специальность в IТ. Среди ключевых направлений обучения: программирование на языках Java, JavaScript, РНР; тестирование; веб-дизайн UI / UX; проектный менеджмент. Участницы проекта получат не только новые знания в сфере IТ, что позволит им быть более конкурентоспособными на рынке труда, но и консультации карьерных советников, которые будут оказывать индивидуальную поддержку в процессе поиска работы, и поддержку психологов. Первая когорта из 200 участниц начнет обучение уже в мае и будут обучаться в течении 6 месяцев.

"Согласно данным исследования Фонда ООН в области народонаселения в Украине, каждый четвертый гражданин считает, что насилие мужа по отношению к жене имеет свое оправдание. Общество требует по настоящему мощных и действенных инициатив, которые станут нашим ответом гендерно обусловленному насилию. Основанная инициатива позволит женщинам и девушкам, которые пострадали от гендерного насилия, овладеть специальности в области IT, где заработная плата достаточно высокая, как собственно и спрос на таких специалистов. Получение пострадавшими этих профессий – мощный инструмент повышения их финансового благополучия и экономической независимости", отметила Ольга Стефанишина, Вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Ключевым принципом гендерного равенства в Швеции является то, что все граждане, независимо от пола, должны иметь право и возможность работать и содержать себя, соблюсти баланс "работа-дом", а также жить, не боясь насилия. Это особенно важно во времена неопределенности, которые принесла пандемия COVID-19. Я уверен, что этот проект открывает новые возможности для женщин, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. IТ-сектор является одним из наиболее конкурентоспособных в Украине, поэтому многие мужчины и женщины могут получить экономическую выгоду, работая в этой сфере. Мы считаем, что поддержка IТ-образования является важным элементом, который будет способствовать экономическому росту Украины в целом и благополучию всех граждан", заявил Тобиас Тиберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине.

"Этот проект является еще одним шагом на пути к реализации обязательств, которые взяла на себя Украина, став участницей "Партнерства Биарриц". Главная задача, которую мы ставим перед собой, – способствовать усилению экономической независимости женщин, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и обеспечению выбора карьеры без влияния стереотипов. В Украине с каждым годом все больше женщин начинают свой профессиональный путь в IT и успешно доказывают, что не существует "мужских" и "женских" профессий ", отметил Хайме Надаль, Глава Представительства UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине.

UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения является ведущим агентством ООН, которое сосредотачивает свою работу в сфере гендерного равенства, репродуктивного здоровья и развития потенциала молодежи. Совместно с партнерами мы работаем в 150 странах и территориях мира, а с 1997 года и в Украине для утверждения равенства, преодоление гендерных стереотипов, усиления возможностей женщин, равномерного распределения домашних обязанностей и привлечения мужчин к воспитанию детей. Больше информации о UNFPA и нашей работе в Украине: https://ukraine.unfpa.org/ Следите за деятельностью UNFPA в Twitter и Facebook.

Проект "Трамплин к равенству", финансируемый Швецией, направленный на изменение социальных норм и отказ от гендерных стереотипов в образовании, на работе, дома, в жизни общества и создания благоприятной среды, а также роста общественного спроса на продвижение равных прав и возможностей для женщин и мужчин в Украине. Узнать больше о проекте https://www.youtube.com/watch?v=wdm1eKAVnB4