Транспортная компания EA Logistic: надежная перевозка ваших грузов

Транспортная компания EA Logistic – это команда опытных логистов и водителей, каждый из которых является специалистом в своей области.

Сегодня на рынке успешно существуют и конкурируют между собой немалое количество компаний, специализирующихся на международных транспортных перевозках. Выбирая среди них, нужно помнить, что перевозка грузов по стране и за ее пределы – это сложный и многоступенчатый процесс. Качество услуг начинается с отношения каждого работника к своей работе. Транспортная компания EA Logistic – это команда опытных логистов и водителей, каждый из которых является специалистом в своей области и несет ответственность за свой участок работы. Результат деятельности компании – не одна тысяча тонн доставленных грузов и благодарность сотен клиентов, удовлетворенных полученными услугами.

Гарантированная доставка грузов компанией EA Logistic

Транспортировка самых разнообразных грузов во все страны Европы – актуальная задача для многих современных предпринимателей. Чтобы перевозка ваших грузов стала четким, хорошо налаженным процессом, следует тщательно подойти к выбору предприятий, предоставляющих услуги международных грузоперевозок. Как отметил владелец и директор компании, Яковлев Евгений Александрович: "Логистическая компания EA Logistic сотрудничает со многими представителями крупного, среднего и малого бизнеса, и все они остались довольны качеством полученных услуг.".

Компания гарантирует своим клиентам:

сохранность грузов, независимо от того, каков их объем, вид и происхождение;

доставку точно в оговоренные сроки;

контроль безопасности перевозки и ее качества на всех без исключения этапах транспортировки груза – начиная с его загрузки и заканчивая аккуратной выгрузкой в пункте назначения.

В своих отзывах клиенты, уже воспользовавшиеся услугами транспортной компании EA Logistic, кроме наличия большого и разнообразного парка автотехники, отметили еще и доступные цены на грузоперевозки.

Доставка грузов EA Logistic: цены на грузоперевозки

Логистическая компания перевозит тысячи тонн разнообразных грузов, ее опытные специалисты знают, как построить безопасный и оптимальный маршрут для любого груза, чтобы сократить затраты на логистику. Цена за перевозку вашего груза, узнать которую наперед можно с помощью форми заявки на просчет на сайте компании, формируется с учетом расстояния, которое предстоит преодолеть грузу, сложности проделываемого пути и вида самого груза. Компания готова предложить различные маршруты, в том числе сложные и комбинированные. Они могут быть построены с использованием автомобильного, морского, железнодорожного и авиатранспорта.

Для максимального удобства клиентов, среди которых такие компании, как Comfi, Carlsberg, Roshen, Metro и "Эпицентр", на сайте есть информация о каждой используемой транспортной единице. Она включает такие данные, как габариты транспорта, тоннаж и цена его аренды.