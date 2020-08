Тренды мировой контент-индустрии. Эксклюзив от The Wit на KMW Global Marathon

14 сентября | 14:00 – 14:30

14 сентября на KYIV MEDIA WEEK Global Marathon соучредители ведущей аналитической компании The Wit (Швейцария) Вирджиния Муслер и Бертран Виллегас, подискутируют на тему «Глобальные тренды контент-индустрии». Эксперты, основываясь на эксклюзивных исследованиях, проведенных специально для KMW GM, сосредоточатся на самых интересных вопросах международного медиарынка, обозначат наиболее знаковые проекты и тренды 2020 года и озвучат свои прогнозы относительно направлений его развития в ближайшем будущем.

Вирджиния Муслер (Virginia Mouseler) – соучредительница The Wit, международная медиаекспертка, организатор конференции «Fresh TV» на рынках MIPCOM и MIPTV в Каннах, всегда собирает многотысячные залы. Бертран Виллегас (Bertrand Villegas) – креативный директор The Wit, эксперт стратегического развития международной аудиовизуальной индустрии.

The Wit - международное агентство со штаб-квартирой в Женеве, уже несколько лет подряд выступает аналитическим партнером KMW. Компания была основана в 1996 году и с тех пор специализируется на изучении лучших мировых практик в ТВ и диджитал индустриях, программировании, проектах в девелопменте и предоставляет аналитические данные мировым продюсерам, бродкастерам, дистрибуторам и рекламодателям. Агентство изучает тренды в телевидении и диджитал, формирует ежедневные рассылки, наполняет свои базы данных, изучает международный контент и аккумулирует программные стратегии вещателей со всего мира.

Основной профиль исследований The Wit – анализ трендов и креативных идей на телевидении. Среди прочего, The Wit предоставляет доступ к Daily Wit – ежедневной подборки, посвященной новостям проектов и форматов, находящихся в разработке; The Fresh TV – онлайн-базы данных по всем новым шоу, которые транслируются в более чем 40 странах; Fresh Projects – базы данных новых идей; Cool TV - аналитики креативных трендов; Witspotter - аналитики социального ТВ, инноваций в области телевизионного, digital и брендированного контента, мобильных приложений и т.д.; а также – к The Wit Schedules, расписания телепрограмм 80 каналов по всему миру.

