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07.04.2023, 17:10

ТРЦ Lubava: 10 лет работы на рынке Украины

Цей матеріал також доступний українською
ТРЦ Lubava: 10 лет работы на рынке Украины - Фото

Черкасский ТРЦ Lubava 5 апреля отметил 10 лет своей работы, сообщает Украинский Совет Торговых Центров. Несмотря на тяжелое для Украины время, торговый центр практически не закрывался, хотя перед работниками комплекса стояло много вызовов: наладить работу с арендаторами, решить вопросы с регулярными отключениями электроэнергии, уметь быстро и безопасно эвакуировать посетителей ТРЦ во время воздушных тревог. 

Сейчас Lubava работает достаточно стабильно. Свободных мест для новых арендаторов практически нет, все магазины, кроме компании Inditex, работают. Посещаемость ТРЦ находится на уровне 80-85% от довоенной. 

Финансовые показатели работы комплекса еще не достигли довоенных показателей, но самое главное сейчас сохранить бизнес, команду и работать на победу. 

За 10 лет торговый центр Lubava был и остается излюбленным местом шопинга и отдыха жителей Черкасс. Мы очень гордимся тем, что нам удалось сделать столь важный для города community center и поддерживать интерес к нему со стороны горожан в течение 10 лет, – рассказывает Анатолий Шкрибляк, президент девелоперской компании Budhouse Group, которая является владельцем ТРЦ Lubava . – Мы делаем все, чтобы наш торговый центр и сейчас, несмотря на трудные времена, оставался центром городской жизни. Этой зимой мы стали центром несокрушимости в ТРЦ Lubava прямом смысле. В то время, когда во всем городе было темно, у нас было светло и тепло. Мы и в будущем будем делать все, чтобы Lubava оставалась удобным, интересным, атмосферным местом для наших посетителей. 

ТРЦ Lubava в 2016-2020 годах 4 раза признавался "Лучшим малым ТРЦ Украины вне городов-миллионников" по версии RAU Awards. Девелопером ТРЦ Lubava является Budhouse Group. 

*Справка. Budhouse Group – это одна из крупнейших девелоперских компаний Украины, управляющая четырьмя торговыми центрами – ТРЦ Fabrika (Херсон), ТРЦ Lubava (Черкассы), ТРЦ Forum (Львов), ТРЦ Nikolsky (Харьков), а также отелем Khortitsa Palace (Запорожье). 

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Теги: ТРЦ Lubava
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