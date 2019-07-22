ЦБТ: Страхование от рисков на финансовых рынках

Страхование, отзывы о комбинированном продукте для защиты своего депозита

Консалтинговая компания «Центр Биржевых Технологий» известна своими уникальными технологиями и методиками, позволяющими сделать торговлю финансовыми инструментами более доходной и менее рискованной для всех. Особенное место в этом ряду занимает разработка местных экспертов под говорящим названием «ЦБТ Страхование». Возможность застраховать свой депозит от рисков открыла новую эру в трейдинге, известном как высокорискованное занятие. Но отныне на пути к опыту и успеху вовсе не обязательно терять деньги

«ЦБТ Страхование» — отзывы финансовых консультантов и их клиентов

Страхование — казалось бы, такая привычная, даже тривиальная вещь, но ни один брокер, равно как и финанс-консалтинг не предлагали своим клиентам застраховаться от высоких рисков на биржах. Такой продукт можно найти только в «меню» Центра Биржевых Технологий. Состав: лучшие условия от лучших страховщиков мира, в числе которых American International Group, AXA Group и Allianz. За скромную плату от 1% суммы можно не бояться резких колебаний цены, внезапных потрясений рынка и даже его полного обвала. Чтобы ни случилось, застрахованные деньги вернутся на счет в течение двух недель, а произошедшее оставит после себя бесценный опыт без горького привкуса финансовой потери.

Консультанты ЦБТ из разных офисов говорят о том, что с момента запуска услуги она сразу заслужила огромную популярность, особенно среди новичков, которым стало психологически легче перейти с демосчета на настоящий и начать зарабатывать. С другой стороны, новички, закончившие курсы «ЦБТ Беластиум», торгуют аккуратно и почти не рискуют, а вот опытные трейдеры часто пренебрегают страховкой, даже торгуя на высоковолатильном (изменичивом) рынке, и теряют деньги. Клиентка ЦБТ Диана, которая регулярно страхуется на протяжении всей своей карьеры трейдера, рассказывает в своем видео-отзыве, что страховые случаи стали случаться у нее именно когда она набралась опыта и стала торговать куда смелее. «Поэтому опытным трейдерам особенно рекомендую страховать сделки», — говорит она.

Зарабатывайте уверенно с услугой «ЦБТ Страхование»

Возможность обезопасить свой депозит с помощью страховки — еще одно уникальное преимущество, доступное клиентам Центра Биржевых Технологий. Здесь действительно учат зарабатывать с минимальным риском, вооружившись стратегиями и анализом. Ну а там, где риска избежать невозможно, работает «ЦБТ Страхование» по лучшим условиям, которые есть в мировой практике. Заходите по ссылке, чтобы узнать о предложении в подробностях, и записывайтесь на консультацию к экспертам. ЦБТ — с нами зарабатывают.



