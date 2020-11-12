Цены на бензин в Украине: где дешевле заправляться?

Если летом наблюдалась тенденция к понижению стоимости, то с конца октября месяца украинцы могут заметить, постепенный рост стоимости бензина. В среднем по Киеву на начало ноября цена выросла на 0,80 коп. за 1 литр бензина А-92 и А-95, по сравнению с серединой октября месяца. Газ также поднялся на 0,42коп, а дизельное топливо на 0,71 коп.

Аналитика стоимости литра бензина по данным CARtaUA.

Такие сети АЗС, как SOCAR, OKKO, WOG и SHELL устанавливают самые высокие цены за 1 литр топлива. Например, А-92 у них обойдется 26.78 грн., 25.99 грн., 25.99 грн. и 24.69 грн. соответственно. Тогда как на заправках УКРНАФТА, ANP и БРСМ-НАФТА можно заправиться дешевле всего: 22.00 грн., 21.95 грн. и 21.49 грн. за 1 литр соответственно.

Что касается ГАЗа, то здесь дороже всего заправка обойдется на АЗС ОККО, SOCAR и WOG по 13,49 грн. и 13,48 грн. Тогда как SHELL и GLUSCO предлагают по 12.55 грн. и 12.59 грн. соответственно.

Если говорить о дизельном топливе, то SOCAR устанавливает самую большую стоимость – 26,78 грн. А на заправках сети АЗС БРСМ-НАФТА минимальная цена – 20.49 грн.

По областям Украины самая низкая средняя цена на бензин А-92 в Закарпатской, Сумской и Херсонской области, где она не превышает 13грн. Стоимость 1 литра А-95 не больше 24грн. в Закарпатской, Сумской и Винницкой областях. Дороже всего заправка бензином обойдется в Николаевской, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской и Житомирской области.

Дешевый ГАЗ в Черниговской, Сумской и Запорожской области, а ДТ в Закарпатской, Киевской и Сумской. Аналитики также выделили области, где заправка стоит дороже всего: Волынская, Одесская, Львовская (ГАЗ), Черновицкая, Черкасская и Житомирская (ДТ).