Участники АТО из Николаева открыли Центр семейного отдыха

Предоставление единовременного пособия для открытия собственного дела участникам антитеррористической операции, которое уже два года подряд работает на Николаевщине, объединяет участников АТО.

Один из таких проектов был торжественно презентован в Корабельном районе города Николаева в среду, 21 августа.

В прошлом году при поддержке Николаевской облгосадминистрации семья Параскун - Сергей (победитель областного конкурса на открытие собственного дела участниками АТО 2018) и Антонина начали семейный проект «Магазин счастья». Положительные результаты их работы вдохновили на создание нового семейного проекта - совместно с победителем 2019 Андреем Коваленко семья Параскун создала центр семейного отдыха «Площадка грез».

Отметим, что Николаевская область - единственная в Украине, где появилась и эффективно работает программа поддержки демобилизованных участников антитеррористической операции. В течение 2 лет из областного бюджета Николаевщины для предоставления единовременного пособия на открытие собственного дела участникам антитеррористической операции выделены средства в размере 2 млн грн.

С 2018 года ежегодно в области объявляется конкурс проектов среди участников антитеррористической операции для предоставления единовременного пособия для открытия собственного дела. Рекомендованная стоимость проектов в пределах 50 тыс грн. Помощь носит единоразовый характер и является необратимой.

В 2018 году на конкурс поступило 33 проекта участников антитеррористической операции, в 2019 году – 28. Проекты поступали со всей Николаевской области. Отрасли, которые они охватывают довольно разнообразны: Металлоперерабатывающее и деревообрабатывающая промышленность, ремонт бытовой техники, пчеловодство, открытие кафе, монтаж электрических систем, выращивания птицы, косметология, тренажерный зал, предоставление консалтинговой помощи, ремонтные работы, выращивания зелени и др.

По результатам конкурса в течение 2 лет в Николаевской области собственное дело открыли 40 участников антитеррористической операции.

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