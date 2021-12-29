Участники аукционов по малой приватизации работают через площадку УУБ

На прошлой неделе на Прозорро.Продажи состоялось более тысячи открытых и конкурентных аукционов, по результатам которых бюджеты разных уровней пополнятся на сумму более 900 млн грн. Наибольшее количество участников к аукционам по малой приватизации подготовили на площадке ООО "Украинская универсальная биржа", охватив, соответственно, треть этого направления торгов. Среди самых дорогих лотов, за которые была достаточно большой конкуренция, – нежилые помещения в Одессе по ул. Большая Арнаутская, 96. За 706 кв. м. на первом и втором этажах стартовая цена составила 5,6 млн. грн. На объект приватизации претендовало 8 потенциальных инвесторов. Поэтому цена в ходе торгов выросла почти вдвое и достигла 10,1 млн. грн. Благодаря финансовой состоятельности инвестора и профессиональному сопровождению менеджеров маркетплейса, победил участник, работавший через площадку УУБ.

"Поздравляем всех победителей, работавших через площадку ООО "Украинская универсальная биржа". На прошлой неделе наша профессиональная команда привлекла и помогла подготовиться к торгам более 160 потенциальным покупателям и арендаторам. Ведь благодаря многим дополнительным сервисам на нашем маркетплейсе легко и удобно не только участвовать в аукционах, но и находить или отслеживать конкретные лоты. Для этого у нас работают несколько мобильных ботов и фильтры поиска на сайте", – информирует директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

Так, потенциальные покупатели объектов малой приватизации, активов имущества банкротов, спецразрешений на добычу недр, металлолома и арендаторы грузовых вагонов, государственного и коммунального имущества могут получать сообщения об интересных лотах сразу на свой мобильный. Для этого нужно подписаться в удобном мобильном приложении на Вайбер-бот или Телеграмм-бот.

Для тех, кто интересуется исключительно земельными торгами, комфортно будет мониторить аукционы с помощью специальных Земельных ботов в Вайбере или Телеграмме. Подписывайтесь, выбирайте необходимые параметры участка (аренда или продажа, регион, площадь и т.д.) и не тратьте время на поиск нужных лотов. Бот сам пришлет сообщение об аукционе, как только такое объявят в системе Прозорро.Продажи.