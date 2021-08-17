Участники со всех областей Украины аккредитуются на торги необработанной древесиной на УЭБ

Полным ходом идет аккредитация на торги по направлению Необработанная древесина и количество участников продолжает системно расти. Ежедневно на бирже аккредитуются от 50 до 70 новых покупателей из разных регионов Украины.

Украинская энергетическая биржа уже активно проводит успешные торги, в частности на прошлой неделе было продано почти 17 тыс. куб.м древесины. Однако некоторые эксперты все еще оперируют устаревшей информацией, указывая на недостатки организации торгов по новым правилам.

При этом следует отметить, что официальных жалоб об этом не поступало. Технические возможности УЭБ позволяют обрабатывать в разы больше сделок для осуществления успешной биржевой торговли, и таким образом способствовать развитию отрасли.

"Мы постоянно общаемся и учитываем пожелания участников рынка. По их просьбе Украинская энергетическая биржа упростила процедуру аккредитации для ускорения процесса присоединения к биржевым торгам древесиной всех желающих. Помогают нам в этом партнеры, которые присутствуют во всех областях Украины ", – отметил заместитель генерального директора ООО "УЭБ" Константин Шевчук.

Электронные торги являются эффективным методом борьбы с теневым оборотом древесины.

По словам Шевчука уже более 1400 участников рынка присоединились на УЭБ для того, чтобы участвовать в торгах необработанной древесиной. Оценив преимущества биржевых торгов, участники рынка успешно закупают древесину по прозрачным и справедливым рыночным ценам, которые сформировались в результате торгов.

"Мы ждем всех, кто еще не успел аккредитоваться на торги. Наши специалисты готовы обеспечить квалифицированную поддержку на всех этапах подготовки к торгам. Одновременно растет число региональных бирж, на сегодня их 15", – подчеркнул Константин Шевчук.