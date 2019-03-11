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11.03.2019, 16:09

Учеба за границей: что должен знать абитуриент

Учеба за границей: что должен знать абитуриент - Фото

Поскольку образование - весьма внушительная инвестиция, делайте ее взвешенно и разумно!

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Выбор украинских абитуриентов в пользу образования за рубежом во многом обоснован отсутствием перспектив трудоустройства после выпуска из отечественного университета. В то время как дипломы европейских и американских “вышек” высоко ценятся на мировом рынке труда и шанс получить престижную работу повышается в разы.

Мы выделили несколько “болевых точек”, через которые проходят все, кто решил учиться за границей. Обратите на них пристальное внимание и вы, если хотите получить престижное иностранное образование.

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Как поступить в американский университет

Если вы решили учиться за пределами Украины, первым делом тщательно изучите требования, которые предъявляются иностранным студентам в выбранном вами вузе. К примеру, для поступления в американский вуз необходимы:

  • сертификат (тест IELTS/TOEFL), подтверждающий знание английского языка - важнейшее требование к иностранным студентам. Если нужен диплом магистра или доктора наук, придется сдавать более сложные тесты GMAT или GRE, с которыми нелегко даже носителям языка;

  • диплом о среднем образовании с выпиской по оценкам. Для поступления в престижные вузы этого может быть недостаточно и придется дополнительно пройти программу Foundation, чтобы адаптировать свои знания к особенностям местных стандартов;

  • мотивационное письмо – очень важный элемент, в котором нужно рассказать, почему выбранное направление учебы - закономерное продолжение ваших жизненных стремлений и как оно поможет реализовать планы;

  • рекомендации с места учебы.

Как правильно учиться в американском университете

В США много времени отводится самостоятельной работе студента и его творческому развитию. То есть, во время семестра  нужно не только посещать лекции, но и самостоятельно:

  • готовить презентации;

  • разрабатывать личные проекты;

  • писать эссе.

Последний пункт часто вызывает трудности у студентов, поскольку эссе не просто сочинение, а исследование с отражением авторской позиции и креативного осмысления. Если поначалу самостоятельно готовить такой материал сложно, можно подыскать опытного автора на специальном сервисе, таком как samedayessay.com, где за умеренную плату быстро и качественно помогут создать необходимый текст. Это очень удобно. И наоборот: если вы чувствуете, что можете помочь другим приготовить творческий материал, такие платформы помогут вам реализовать себя в качестве автора и зарабатывать дополнительные деньги.

Сколько стоит обучение в Америке и Европе

И немного о бюджете: в сфере образования самыми дорогими странами считаются США и Великобритания. Здесь за один год обучения на бакалавриате или магистратуре придется заплатить 10-30 тысяч долларов. Но и карьерные перспективы работы у выпускников тут очень серьезные. Другими словами, поскольку образование - весьма внушительная инвестиция, делайте ее взвешенно и разумно!

 

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Теги: абитуриент, учеба
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