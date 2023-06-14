Удобный сервис доставки товаров из магазина Восторг Харьков: заказывайте товары онлайн

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Клиентам доступно несколько способов транспортировки пищевых и прочих товаров: самовывоз, перевозка транспортной службой "Новая почта". При этом не стоит забывать, что онлайн-супермаркет проводит регулярные акционные мероприятия. Покупатель может получить скидку на транспортировку, поделившись промокодом с друзьями.
На торговой площадке представлен широкий ассортимент продовольствия, к примеру:
Каждая выбранная вами позиция имеет фото, описание продукции, указание сроков годности и температуру хранения.
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