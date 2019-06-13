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13.06.2019, 17:46

УЭБ провела аукционы по продаже необработанной древесины

УЭБ провела аукционы по продаже необработанной древесины - Фото

Всего было продано 490 лотов и реализовано по ним 29 735 кубометров древесины. За победу в лотах соревновались 53 участника

ТБ «Украинская энергетическая биржа» 10 и 11 июня 2019 провела аукционы по продаже необработанной древесины заготовки третьего квартала 2019 года лесными хозяйствами Киевского областного и по г. Киеву управления лесного и охотничьего хозяйства. 

Всего было продано 490 лотов и реализовано по ним 29 735 кубометров древесины. За победу в лотах соревновались 53 участника. 

«Мы благодарим всех за участие в аукционах и приглашаем участвовать в дальнейшем. Электронные торги по реализации необработанной древесины обеспечивают избежание каких-либо договоренностей, дает возможность привлечь к участию больший круг потенциальных участников и провести торги на основе состязательности и здоровой конкуренции», - отметил генеральный директор ТБ «Украинская энергетическая биржа» Александр Коваленко.

Информацию о результатах торгов можно получить на сайте биржи ueex.com.ua.

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Теги: древесина, Украинская энергетическая биржа
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