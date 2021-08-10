С 10 по 13 августа на Украинской энергетической бирже ежедневно будут проходить торги необработанной древесиной. На торги представлена необработанная древесина заготовки третьего квартала 2021 лесными хозяйствами пятнадцати областей.

Торги состоятся: 10 августа – хозяйствами Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской, Полтавской, Кировоградской областей; 11 августа – Киевской и Черниговской областей; 12 августа – Полтавской, Херсонской, Львовской и Винницкой областей; 13 августа – Черкасской, Черновицкой, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Закарпатской и Сумской областей.

Украинская энергетическая биржа развернула широкую консультационную поддержку участников рынка по всей Украине. По вопросам аккредитации, верификации или консультаций, участники рынка, изъявившие желание принять участие в торгах, могут обратиться к представителю в своем регионе: