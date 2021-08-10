"На сегодняшний день уже более 1000 участников рынка аккредитовано на торги древесиной на Украинской энергетической бирже. Разветвленная сеть представителей и линия поддержки готовы предоставить профессиональные консультации и помогут подготовиться к торгам. Приглашаем участников рынка аккредитоваться и воспользоваться всеми преимуществами, которые вы получаете в результате участия. Это экономия времени, начиная от регистрации и заканчивая заключением договора, прозрачное формирование цены в результате торгов, широкий выбор представленных позиций ", – говорит заместитель генерального директора ООО "УЭБ" Константин Шевчук.